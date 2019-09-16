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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.09.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

'Patates hat' kullanmışlar

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'Patates hat' kullanmışlar

MİT TIR'larını durduran bazı FETÖ mensuplarının örgüt tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı ve kamuoyunda "patates hat" olarak bilinen "operasyonel hat"ları kullandığı belirlendi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT TIR'larının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesinin gerekçeli kararında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), sanıkların olay sırasındaki hareketlerine ve sürece ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

Gerekçeli karara göre, MİT TIR'larını durduran bazı sanıklar "operasyonel" olarak adlandırılan cep telefonu hatlarını kullandı.

Başka kişiler adına kayıtlı cep telefonu hatları örgüt tarafından temin edilerek belirlenen mensuplarına dağıtıldı. Örgüt üyeleri, bu hatlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurdu.

Operasyonel hat kullananlar arasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı tuğgeneral Hamza Celepoğlu da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda örgüt tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı.

Celepoğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde MİT TIR'larının durdurulmasının ardından da bağlı olduğu örgüt imamı "Halil" kod adlı Hamza Ali Ece'yi, FETÖ'nün operasyonel hattıyla aradı. Celepoğlu, MİT TIR'larıyla ilgili bilgiyi bu hat üzerinden örgüt imamına iletti.

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