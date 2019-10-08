Pastırma sıcakları ne zaman? Neden adı pastırma yazı?
Türkiye'nin birçok şehrinde sağanak etkili olurken, gözler pastırma yazına çevrildi. Halk arasında bilinen adıyla 'pastırma sıcakları’ nedeniyle hava sıcaklıkları bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Peki, pastırma yazı ne zaman?
Sonbahar mevsimine girilmesi ardından gündeme gelen konulardan biri de pastırma yazı oldu. Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Peki, pastırma sıcakları ne zaman?
Pastırma yazı ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar devam eder. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.
Neden adı “pastırma yazı”?
Ekim ayının son haftasıyla kasımın ortalarında yaşanan “pastırma yazı”nın esas adı "pastırma ayazı". Gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğu mevsimde özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde gece sıcaklığı sıfır derecenin altına düşüyor.
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