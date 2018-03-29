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    Pasaport ve ehliyette yeni dönem

    ANKARA
    29.03.2018 - 01:16 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, pasaport ve sürücü belgesi verilme işlemlerinin 2 Nisan’dan itibaren nüfus müdürlüklerince yapılacağını söyledi.

    Pasaport ve Sürücü Belgelerine İlişkin İş ve İşlemlerin Devir Töreni’nde konuşan Soylu şu bilgileri verdi: “Hem vatandaşımızın daha hızlı hizmet almasını temin ediyoruz hem de emniyet teşkilatımızın büro işi yükünü azaltıyoruz. Pasaport başvuru noktası 503 merkezden 761’e, sürücü belgesi başvuru noktası ise 596 merkezden 690’a çıkmış olacak. Nereden nüfus kâğıdı alınıyorsa vatandaşımız oradan pasaportunu ve ehliyetini alabilecektir. Bir önemli avantaj da vatandaşlarımızın pasaport ve sürücü belgesi için ayrı ayrı birimlere başvurmasına gerek kalmayacak olmasıdır. Kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi işlemleri aynı yerde yapılacak olduğu için vatandaşımızın birden fazla belge için başvuru yapması gerektiğinde ayrı ayrı belge sunmak zorunda kalmayacak.” 

    Etiketler: Ehliyet , gazetehaberleri , gündem
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