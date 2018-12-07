Pasaport harçları hangi bankaya yatırılacak?
Pasaport harçları hangi bankaya yatırılacak sorusunun yanıtı, seyahate çıkmaya hazırlanan vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurt dışına çıkmak için pasaport harç bedeli yatıracak olan vatandaşlar, Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi olan bankaların listesini merak ediyor. Peki, pasaport harçları hangi bankaya yatırılacak? İşte o bankalar.
Pasaport alımı ile merak edilen konulardan biri de pasaport harçlarının nereye yatırılacağı meselesi. Bunun için vatandaşlara pek çok seçenek sunuluyor. Pasaport alacaklar vatandaşlar, Maliye Bakanlığı ile sözleşmesi olan bankalara harç ve cüzdan bedeli yatırılabilirler.
Pasaport harcı ve cüzdan bedeli yatırılabilen bankalar:
Akbank
Aktifbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Alternatif Bank
Anadolubank
Arap Türk Bankası
Citibank
Denizbank
BurganBank
FibaBanka
Finansbank
Garanti Bankası
HSBC Bank
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odeabank
Şekerbank
T.C. Ziraat Bankası
ICBC Turkey Bank A.Ş.
TurkishBank
Turkland Bank
Türk Ekonomi Bankası (TEB)
Türkiye Finans Katılım Bankası
Türkiye Halk Bankası
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı ve Kredi Bankası
Bankaların dışında vatandaşlar Maliye Bakanlığına bağlı il ve ilçelerin defterdarlık veya malmüdürlüklerine, veznelerine de harç bedeli yatırabilirler.
ALACAĞINIZ DEKONTA DİKKAT
Pasaport harcını yatırdığınız bankadan alacağınız dekontta mutlaka adınız ve soyadınızın ve T.C. kimlik numaranızın doğru olarak geçtiğine dikkat ediniz. Ayrıca dekontta "tahsil edilmiştir" kaşesinin ve tahsilatı yapan görevlinin imzasının bulunması gerekmektedir.
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