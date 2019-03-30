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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Partilerin ittifak tablosu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Partilerin ittifak tablosu

TÜRKİYE, 10 ay arayla ikinci kez sandık başına gidecek ve bu kez yaşadığı şehrin yerel yönetim kadrolarını belirlemek için oy kullanacak. Partilerin yerel seçimlerde ilk kez yaptığı ittifaklar nedeniyle kazanan ve kaybeden hesabını yapmak zorlaşacak. 13 partinin yarışacağı bu seçimde Türkiye’nin büyük 4 partisi, iki ayrı ittifak olarak seçime katılacak.

‘Cumhur ittifakı’nı oluşturan AK Parti-MHP ile ‘millet ittifakı’nı oluşturan CHP-İYİ Parti başta olmak üzere 13 partinin yarışacağı yerel seçimlerde, bu kez hesaplama farklı yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde Türkiye genel sonucu açıklamadığı için ittifak içindeki partilerin tek başına başarı ve başarısızlıkları hesaplamaları zor olacak. Partilerin ortaklarına bıraktığı il ve ilçeler nedeniyle her birinin seçime girdiği yer sayısı da değişti.

Türkiye geneli taranarak adaylar üzerinden yapılan hesaplama, seçim yarışının fotoğrafını ortaya çıkardı. Bu verilere göre AK Parti 74, CHP 57, MHP 37, İYİ Parti 42, HDP 30 ilde belediye başkan adayı gösterdi. İlçelere bakıldığında ise AK Parti 830, CHP 621, MHP 445, İYİ Parti 418, HDP 162 ilçede yarışacak. AK Parti’nin belediye başkanlığı için aday çıkarmadığı 7 il Adana, Iğdır, Kars, Kırklareli, Manisa, Mersin, Osmaniye oldu. 37 ilde aday çıkaran MHP, 44 ili ittifak ortağı AK Parti’ye bıraktı. MHP’nin aday çıkarmadığı büyükşehirler ise Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri, Gaziantep oldu.

57 ilde aday çıkartan CHP ise Adıyaman, Afyon, Aksaray, Balıkesir, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yozgat’ı ittifak ortağı İYİ Parti’ye bıraktı.

BÜYÜKŞEHİRLERİN DURUMU

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti-MHP ile millet ittifakını oluşturan CHP-İYİ Parti başta 5 büyük partinin 30 büyükşehirde aday çıkardığı yerlere ilişkin veriler şöyle:

AK Parti (27 büyükşehir): Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

CHP (19 büyükşehir): Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Van.

MHP (3 Büyükşehir): Adana, Manisa, Mersin.

İYİ Parti (13 Büyükşehir): Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van.

HDP (13 Büyükşehir): Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Sakarya, Tekirdağ, Van.”

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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