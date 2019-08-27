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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nuray BABACAN - ANKARA
27.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Parti ve teşkilata yeni sistem düzeni

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
Parti ve teşkilata yeni sistem düzeni

AK Parti, yerel seçimlerden sonra ilk değişim hareketine kamuoyunun beklentisinin aksine teşkilattan başladı. Kongre takviminin hızlandırılarak bir yıl öne alınmasının ardından ‘yeni bir teşkilat yönetimi’ anlayışı benimsenecek. AK Parti teşkilatı ‘hem seçim hem de eğitim’ sürecinden geçecek.

ÖRGÜTSEL ANLAYIŞ

Bunun ipuçlarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son parti kurmaylarına yaptığı değerlendirmede verdiği öğrenildi. Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtik. Ancak bu yeni sisteme göre parti ve teşkilatlarda bir değişiklik yapmadık. Şimdi parti ve teşkilatlar da yeni sisteme uygun hale getirilecek. Hem yapı hem de çalışma tarzı olarak” dedi.

ORTAK YÖNETİM

Bunun ne anlama geldiği AK Parti kurmayları tarafından değerlendirme konusu oldu. AK Parti kurmayları, “İllerde parti yöneticisi olan il başkanlarının, kendisiyle uyum içerisinde olan ilçe ve belde başkanlarıyla çalışması gerektiğini, kongre sürecinde yerelde birbiriyle rekabet eden isimlerin daha sonra birlikte çalışmasından uyumlu bir yapı çıkmadığını” anlattılar.

HEM SEÇİM HEM EĞİTİM

İl yöneticisinin, ildeki tüm alt kademe yönetimiyle, eşgüdümlü çalışması için aday adaylarının önceden belli olması ve seçim sürecinin buna göre işletilmesi gerektiği dile getiriliyor. AK Parti, kongre süreciyle birlikte parti örgütünün yeni sisteme göre eğitimini de başlatacak. Parti örgütü, ekim ayından itibaren ‘hem kongre hem de eğitim’ süreciyle tanışacak.

EN AZ YÜZDE 50 YENİLEME

Partinin son Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında kongre hazırlıkları değerlendirilirken son yerel seçimde yapılan aday taramalarının ‘geniş bir insan kaynağı havuzu’ oluşturduğu dile getirildi. Erdoğan da bunun üzerine, “Bu önemli bir şey. Bu havuzdan yararlanarak partimizin yeni teşkilat yöneticilerini seçebiliriz. Bu kişileri illerin ileri gelenlerine sorun. Şaibesiz, sevilen kişiler olmasına özen gösterin. Aynı hassasiyeti gençlik ve kadın kollarında da bekliyorum” dedi. AK Parti’nin kongreleri iki açıdan mesaj taşıyacak. Hem tüm belde, ilçe ve il yönetimleri yenilenecek. Hem de partinin büyük kongre delegeleri yeniden belirlenecek. Parti kurmayları, tabandaki yenilenmenin en az yüzde 50 oranında olacağını, aynı değişimin büyük kongre delegelerinde de görüleceğini dile getiriyorlar. Büyük kongrenin 1300 delegesinin de yarıdan fazlasında değişim bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kongre sürecinde partinin gençleştirilmesi talimatı da önemli başlıklardan birini oluşturuyor. Erdoğan’ın “Teşkilatlarımıza, yönetimlerine daha fazla kanaat önderi, bulunduğu yerde sohbeti dinlenir, sözün geçen insanlar alalım. Bu isimler yeni sisteme de uygun olarak, birleştirici kişiler olsun” sözleri de ‘zorunlu yenilenmenin’ habercisi olarak kabul edildi. Erdoğan’ın önce Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK), ardından da MKYK’da verdiği bu talimatların muhafazakâr tabandaki yeni oluşum hareketlerinin hızını kesme amacı taşıdığı ifade ediliyor.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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