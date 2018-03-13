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    Parkta oturan 4 genç kıza kâbusu yaşattı... O saldırgan serbest!

    DHA
    13.03.2018 - 16:23 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde parkta 4 genç kızı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen E.A., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KARTEPE ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Dicle Caddesi’nde bir parkta oturan 7-8 kişilik gençlerden oluşan grup, tanımadıkları bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan gruptaki 4 kızı dövüp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan kızlardan Nurgül Ö.’nün köprücük kemiğinin kırıldığısaptandı H.N.G. (15), S.Ö. (15) ve A.D.Ç.’ye (17) ise ayakta müdahale edildi.

    Polis, genç kızlara saldıran kişinin E.A. olduğunu belirledi, kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.A. ifadesinde gençlerin parkta uyuşturucu madde kullandığını ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

    Parkta görüntüsünü çektiği 4 genç kızı yaraladıKocaeli'nin Kartepe ilçesindeki parkta oturan gençlerin görüntüsünü çeken bir kişi, tepki görünce gençelere saldırdı. Gençlerin bir kısmı kaçarken, Nürgül Ö. (17) ve onu kurtarmak isteyen 3 kız arkadaşı yaralandı. Nurgül Ö.'nün köprücük kemiği kırılırken, vucudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu, arkadaşları ise hafif yaralandı.
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    Etiketler: Kocaeli , kadına şiddet , adli kontrol , çocuğa şiddet , gündem
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