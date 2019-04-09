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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
09.04.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise, bıçakla saldırınca...

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Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise, bıçakla saldırınca...

Küçükçekmece’de ailesiyle parkta oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi tabancayla vurdu. Polis memuru bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken vurulan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Soğuksu’da bulunan Seyir Parkı’nda meydana geldi.

İddialara göre eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı. Bir süre oturduktan sonra parkta bulunan bir kişi polis memuru ve ailesini sözlü rahatsız etmeye başladı. Bıçak da çektiği belirtilen kişi, polis memurunu başından yaraladı. Polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacağına ateş etti. Ayağa kalkıp polis memurunun üzerine yürüdüğü öne sürülen kişi, polisi bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru bir kez daha silahını ateşleyerek bu kişi vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bacağından ve başından bıçakla yaralanan polis memuru hastaneye götürdü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişinin cesedi ise yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Parkta dehşet Ailesiyle oturan polise, bıçakla saldırınca...

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