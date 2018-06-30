Paraları pavyonda yemişler

Gümüş takı şirketinde şoför olarak çalışan Emirhan Ş., 25 Haziran 2018 akşamı Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokakta bulunan kahvehanedeki arkadaşlarıyla buluştu. Bagajında gümüş takılar olan aracı da sokak üzerine park etti. Kahvehanedeki arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada aracının arka camını kıran 3 kişi, bagajdaki gümüş takıları alarak kayıplara karıştı.

Emirhan Ş., aracına binmek istediğinde arka camın kırık olduğunu fark etti. Bagaja baktığında da gümüş takılar yoktu. Emirhan Ş., polise giderek gümüş takılarının çalındığını söyledi.

Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. Olayın yaşandığı sokakta güvenlik kamera görüntüleri bulunamadı. Saha çalışmasına yoğunlaşan ekipler, Selçuk Ç., ismine ulaştı. Maddi durumunun iyi olmadığı belirlenen Selçuk Ç'nin olayın ardından araba ve Beyoğlu'nda otel odası kiraladığı belirlendi.

Ekipler, Selçuk Ç. ve hırsızlık olayında birlikte hareket ettikleri öne sürülen Kubilay K. ile Yüksel Y'yi gözaltına aldı. Polis, çalınan gümüş takıların Bağcılar'da bir gümüşçüye satıldığını belirledi. Gümüşçüye gidilerek satılan takılar geri alındı. 3 kişinin, takıları 60 bin TL'ye sattıkları belirlendi. Polis olayla bağlantılı 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Yapılan üst aramalarında 10 bin TL ele geçti.

Gözaltına alınan kişiler, takıları satarak elde ettikleri parayı pavyonda eğlenerek harcadıklarını söyledikleri öne sürüldü.

Takı şirketinin sahibi Kübra Gül, yaklaşık 1 milyon TL değerinde olduğunu söylediği takıların bulunmasından dolayı Emniyete gelerek operasyonu düzenleyen ekibe teşekkür etti.

Emniyette sorguları tamamlanan 8 kişi adliyeye sevk edildi.







