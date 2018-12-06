Pamukova’da ihlal ve tazminat
ANAYASA Mahkemesi (AYM) İstanbul-Ankara seferini yapan yolcu treninin 2004’te Sakarya Pamukova’da raydan çıkması sonucu 37 kişinin öldüğü ve 90 kişinin de yaralandığı tren faciasıyla ilgili ihlal ve tazminat kararı verdi.
AYM, soruşturmanın makul sürede sonuçlanmaması ve yargılamanın hâlâ devam etmesini yaşam hakkının usul boyutunun ihlali olduğuna ve iki başvurucuya 30 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Karar, tren faciasında ölenlerin yakınları açısından bu yönüyle örnek niteliği taşıyor.
Kararda makinistler F.K. ve R.S. ile tren şefi K.C. hakkındaki yargılamanın aşamaları anlatıldı. Kazada hayatını kaybeden F.Y. adlı kadının iki çocuğu B.D. ve Y.D., 21 Ocak 2015’te ceza yargılamasına ilişkin sürecin uzadığı gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, 30 Kasım’da oybirliği ile yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine, başvuruculara müştereken 30 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararda, devletin yaşam hakkının etkili soruşturma yükümlülüğüne vurgu yapılarak şöyle denildi: “Başvurucuların yakınlarının ölümüyle ilgili soruşturmanın makul süratle yürütüldüğünün söylenemeyeceği kanaatine varılmıştır. Meydana gelen olayda ölen ve yaralananların fazlalığı nedeniyle ölenlerin yakınları ile yaralıların ifadelerinin tespitinin uzun zaman alması anlaşılabilir bir durum olmakla birlikte hiçbir unsur yargılamanın bu denli uzamasını haklı kılmamaktadır.”
Dava bozma kararlarının ardından halen temyiz aşamasında.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle