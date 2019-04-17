CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Türkiye–AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı ile Beştepe’de bir araya geldi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Başkanı Ergun Atalay, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Başkanı Önder Kahveci, TİSK Başkanı Kudret Önen, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleri Cemil Ertem, Meltem Taylan Aydın ile Başdanışman Yiğit Bulut katıldı.

KIDEM KONUSUNU ÇÖZECEĞİZ

Toplantıya katılanların kendi alanlarıyla ilgili tek tek söz aldığı görüşmede başta ekonomide yaşanan gelişmeler olmak üzere kıdem tazminatı, Perakende Yasası, 3600 ek gösterge, işsizlik rakamları, fiyat istikrarı ve Avrupa Birliği (AB) meselesi gibi kritik başlıklar ele alındı. Taraflar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Perakende Yasası’nın yeniden gözden geçirilmesini istedi. Erdoğan da “Bizim için fiyat istikrarının sağlanması önemli. Vatandaşın şikâyetlerini alıyoruz, talimat verdim. Vatandaşa pahalı satışı önleyeceğiz. Bu konuda kararlıyız” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı, toplantıda gündeme gelen kıdem tazminatı meselesiyle ilgili de görüşlerini dile getirerek, “Hiç kimsenin mağdur edilmesini istemiyoruz. Bu konuda mutabakat esastır. Aile Bakanı ile oturup tüm boyutlarıyla değerlendirip, istişareyle karar vereceksiniz. Tüm tarafların mutabakatını dikkate alacağız. Bu işin üç ayağı var: İşçi, işveren ve hükümet. Üç ayağı da mutabakata varacak bu konuyu çözeceğiz” dedi.

SIKINTILARI HALLEDECEĞİZ

Yurtiçinde ve yurtdışında ekonomide yaşanan gelişmelerin de ele alındığı toplantıda Erdoğan, “Sıkıntıları mutlaka halledeceğiz. Bundan sonraki süreçte hepimize görev düşüyor. Başta fiyat istikrarı olmak üzere ekonomideki tüm konuları beraber çözeceğiz” ifadesini kullandı.

ŞİMDİ BUNUN TAM ZAMANI

Beştepe’de işsizlik rakamları da detaylarıyla değerlendirildi. Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun istihdam seferberliğiyle ilgili sözünü hatırlatarak, “Rifat Bey’in istihdam sözü vardı. Bunun şimdi tam zamanı” dedi. Bunun üzerine toplantıya katılan işçi ve işveren temsilcileri, “Çalışmalarımızı sürdürüyoruz” yanıtını verdiler.

AB YORUMU: ÜYELİKTEN VAZGEÇMEDİK

Erdoğan, Türkiye’nin AB üyeliğiyle ilgili “Üyelikten biz vazgeçmiş değiliz. Bu konudaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB’nin Türkiye’ye karşı samimiyeti önemli” dedi. AB ile vizesiz geçişin de konuşulduğu toplantıda taraflar serbest dolaşım konusunda hükümetten destek istediler.

ÖNCELİK 3600 EK GÖSTERGE

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. Toplantıya katılan taraflar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğini dile getirdiler. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da “Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak” açıklamasını yaptı.

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