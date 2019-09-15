PAEM komiser yardımcısı alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?
Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı polis alımı yapılacak. Söz konusu alımlara dair açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Gözler şimdi PAEM komiser yardımcısı alımı başvurularının başlayacağı tarihlerde. Peki, komiser yardımcısı alımı ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 2019 yılı polis alımlarına devam ediyor. Bu kapsamda yeni dönem için 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak. İşte, PAEM polis alımı hakkında tüm merak edilenler...
Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı alınacak. Alımlara ilişkin ön başvuru tarihleri ve adaylarda aranan şartlar açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezine 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için emniyet mensubu olmayan lisans mezunu veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan 200'ü kadın, bin 800'ü erkek olmak üzere, toplam 2 bin komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak.
Ön başvurular, 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Polis Amirleri Eğitim Merkezi öğrenci adaylığına başvuracak adayların, 2018 ve 2019 yılı KPSS lisans P3 puan türünden 70 taban veya üzerinde puan, emniyet teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarının en az 63 taban puanı almış olması gerekiyor.
Adayların başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üyelikleri bulunmayacak.
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