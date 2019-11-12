Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖzlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
GeriGündem Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA - DHA
12.11.2019 - 15:30, Son Güncelleme:

Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı

Antalya’da nöbet dönüşü otomobiliyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden hemşirenin mesai arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

19
  • Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
  • Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
  • Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
  • Özlem hemşirenin acı haberini alan arkadaşları yıkıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 10.00 sırasında Antalya-Burdur Karayolu Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. 3 aydır Bucak Devlet Hastanesi’nde görev yapan evli ve 1 çocuk annesi 40 yaşındaki Özlem Yıldız Süzer, gece nöbetinin ardından 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya’ya doğru yola çıktı. Çubuk Beli’nden inişe geçen Süzer, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince yolun solundaki yamaca çarptı. Kayalık yamaca çarpan Süzer’in otomobili daha sonra takla atıp düz durdu.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtaki Özlem Süzer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Süzer’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan Özlem Yıldız Süzer'in eski ve yeni mesai arkadaşları morga geldi. Birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalışan sağlık çalışanları büyük üzüntü yaşadı. Süzer'in bazı arkadaşları ise morg önüne oturup uzun süre ağladı. Adli Tıp morgundaki işlemlerin ardından Süzer'in naaşı Uncalı Mezarlığı'na getirildi. Genç hemşirenin naaşı yarın öğlen Kepez Duacı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

OĞLUYLA İLGİLENMEK İÇİN TAYİN İSTEMİŞ

Özlem Yıldız Süzer'in yaklaşık 3 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bucak Devlet Hastanesi'ne tayini çıktığı belirtildi.

Süzer'in, 7 yaşındaki oğluyla daha fazla ilgilenebilmek amacıyla Bucak'a tayin istediği kaydedildi. 

Nöbet bitimi feci kaza Özlem hemşire hayatını kaybetti
Nöbet bitimi feci kaza! Özlem hemşire hayatını kaybetti
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle