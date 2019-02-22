Özel yöntemle yemin
CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, beyin damarlarındaki rahatsızlık sonucu 16 aylık tedavinin ardından, genel seçimden 8 ay sonra Meclis Genel Kurulu’nda yemin etti.
Baykal Gaziler Rehabilitasyon Hastanesi’nden ambulansla geldiği TBMM’de önce kablosuz kulaklıkla yemin provası yaptı. CHP’li Meclis Başkanvekili Levent Gök’ün yönettiği yemin oturumuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldıBaykal kürsüye çağrılmasını beklerken bir süre yanındaki Kılıçdaroğlu ile sohbet etti. Deniz Baykal’ın eşi Olcay Baykal ile kızı Aslı Baykal ve diğer yakınları da locadan oturumu izlediler.
Baykal kürsüye götürülürken CHP’nin yanı sıra MHP ve İYİ Parti grupları da ayakta alkışladı. AK Parti ve HDP milletvekilleri de yerlerinden alkışa eşlik ettiler. Baykal, oğlu Ataç Baykal’ın kablosuz kulaklıktan okuduğu yemin metnini tekrarlayarak and içti. Tüm partilerin grup başkanvekilleri de söz alarak Baykal’ın sağlığına kavuşmasından dolayı mutluluklarını ifade edip geçmiş olsun dileklerini yinelediler. Yeminin ardından Kılıçdaroğlu, aracına binene kadar Baykal’a eşlik etti.
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