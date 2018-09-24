Özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okul teşvik desteğinden faydalanacak binlerce öğrenci ve velisinin heyecanla beklediği, özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanmasının ardından, gözler sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. Peki, özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?
Özel okul teşvik sonuçlarının geçtiğimiz günlerde Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖOKGM) tarafından açıklanmasının ardından bu kez ek yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Söz konusu teşvikler için başvuru yapan kişiler, kendilerine ait sonuçları, "basvurular.meb.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve gerekli diğer bilgileri girerek görebilecek. İşte, özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası...
Günlerdir heyecanla beklenen özel okul teşvik ek yerleştirme sonuçları, beklendiği gibi 24 Eylül'de ilan edildi. MEB tarafından açıklanan sonuçlara "basvurular.meb.gov.tr" adresinden ulaşılıyor.
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Eğitim öğretim desteği almaya hak kazananlar, okulun öğrenim süresi sonuna kadar bu destekten yararlanacak. Ancak bu öğrencilerden uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapanlar eğitim öğretim desteğinden yararlanma hakkını kaybedecek.
Veli veya vasiler, okulla anlaştıkları yıllık öğretim ücretinin Bakanlıkça karşılanacak eğitim öğretim desteğinin dışında kalan bedelini ayrıca okula ödeyecek. 2017-2018 öğretim yılında eğitim ve öğretim desteği devam eden ara sınıf öğrencileri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için destek başvurusu yapmayacak.
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