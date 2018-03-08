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    Özel halk otobüslerinin kontak kapatma eylemine ilişkin İETT'den flaş açıklama

    Hürriyet Haber
    08.03.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Türkiye Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası ve Özel Halk ve Belediye Otobüsü İşverenler Sendikası üyesi bir grup özel halk otobüsü işletmecisi, İBB'den aldıkları paranın maliyetlerini karşılamadığını belirterek cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladıktan sonra İETT'den konu ile ilgili açıklama yapıldı. İETT "Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin "Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb. eylemlerde bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirilecektir" dedi

    İETT'den yapılan açıklamada "İstanbul Otobüs AŞ bünyesinde çalışan bazı özel otobüs işletmecileri 07.03.2018 günü saat 22.30'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem yaparak cuma günü kontak kapatacakları yönünde basın açıklaması yapmışlardır.

    Bilindiği üzere söz konusu taşımacılar İdare tarafından düzenlenen 2 ayrı ihale sonucu 10 ve 15 yıllığına taşımacılık hizmeti vermeye hak kazanmışlardır. Taşımacılar, taşımacılık faaliyetini sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre yerine getirmekle yükümlüdür.

    Söz konusu taşımacıların yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi yapılması planlanan eylem, sözleşmenin "Toplu olarak direniş yaparak taşımacılığı durdurmak, aksatmak otobüsle birlikte gösteri yapmak, kamu düzenini ve otoritesini sarsacak vb eylemlerde bulunmak" hükmü kapsamında değerlendirilecektir.

    Bununla beraber, İETT olarak toplu taşımacılık hizmetinin aksamaması için gerekli önlemler alınmış, ihtiyaç duyulan hatlara ek seferler planlanmıştır. Eylem olması halinde İstanbullular toplu ulaşımda sorun yaşamayacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. 

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    KÖPRÜDE EYLEM YAPTILAR

    Özel Halk Otobüsü sahibi işletmecisi bir grup, dün gece saat 23.30’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında toplandı. Geldikleri özel halk otobüsünün önünde toplanan işletmeciler üzerinde "Sayın Cumhurbaşkanımız son umudumuz sizsiniz, batıyoruz" yazan bir pankart açtı. 

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden aylık 28 bin lira taşıma bedeli aldıklarını ancak maliyetlerinin 55 bin lira olduğunu belirten işletmeciler cuma günü kontak kapatacaklarını açıkladı.

     

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    Etiketler: iett , özel halk otobüsleri , grev açıklaması , gündem
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