İstanbul seçim sonuçlarında son durum.. İşte İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar illerindeki seçim sonuçlarını merakla takip ediyorlar. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. İstanbul'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'dan gelen son seçim sonuçları ve detaylar

24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçimde katılım oranın çok yüksek olduğu gözlemlendi. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

İstanbul'dan gelen seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Sandıkların açılmasının ardından yüzde 78 oranında sandık açıldı ve ilk veriler geldi.

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyların %78'i sayılırken ilk sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: %51

Muharrem İnce: %35

Selahattin Demirtaş: 7

Meral Akşener: 4

Temel Karamollaoğlu: 1

Doğu Perinçek: 0,20

Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63'ü sayılırken partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

AK Parti: 46

CHP: 23

HDP: 11

MHP: 8

İYİ Parti: 7

Saadet: 1

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ADALAR

Toplam Sandık : 36

Toplam Seçmen : 11.967

Açılan Sandık : 32

Açılan Sandık Oranı : % 88,89

Kullanılan Oy : 9.312

Geçerli Oy : 9.182

Katılım Oranı : % 87,99

MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



ATAŞEHİR

Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



CUMHUR İTTİFAKI : % 46,22 86.718

AK PARTİ : % 38,79 72.782

MHP : % 7,43 13.936

MİLLET İTTİFAKI : % 42,21 79.191

CHP : % 32,85 61.629

İYİ PARTİ : % 7,93 14.883

SAADET PARTİSİ : % 1,43 2.679

HDP : % 10,95 20.538

DİĞER : % 0,61 1.151

VATAN PARTİSİ : % 0,01 11

HÜDA PAR : % 0 6



BEYKOZ

Toplam Sandık : 513

Toplam Seçmen : 184.234

Açılan Sandık : 420

Açılan Sandık Oranı : % 81,87

Kullanılan Oy : 134.170

Geçerli Oy : 131.871

Katılım Oranı : % 89,27



CUMHUR İTTİFAKI : % 57,98 76.456

AK PARTİ : % 49,07 64.708

MHP : % 8,91 11.748

MİLLET İTTİFAKI : % 35,61 46.962

CHP : % 24,39 32.166

İYİ PARTİ : % 9,2 12.130

SAADET PARTİSİ : % 2,02 2.666

HDP : % 5,77 7.612

DİĞER : % 0,61 799

VATAN PARTİSİ : % 0,03 33

HÜDA PAR : % 0,01 7



ÇEKMEKÖY

Toplam Sandık : 466

Toplam Seçmen : 170.067

Açılan Sandık : 366

Açılan Sandık Oranı : % 78,54

Kullanılan Oy : 119.464

Geçerli Oy : 117.764

Katılım Oranı : % 89,59



CUMHUR İTTİFAKI : % 55,87 65.793

AK PARTİ : % 45,71 53.828

MHP : % 10,16 11.965

MİLLET İTTİFAKI : % 33,27 39.185

CHP : % 24,05 28.321

İYİ PARTİ : % 7,67 9.037

SAADET PARTİSİ : % 1,55 1.827

HDP : % 10,43 12.280

DİĞER : % 0,43 505

VATAN PARTİSİ : % 0 1



KADIKÖY

Toplam Sandık : 995

Toplam Seçmen : 363.413

Açılan Sandık : 421

Açılan Sandık Oranı : % 42,31

Kullanılan Oy : 135.455

Geçerli Oy : 134.342

Katılım Oranı : % 88,4



MİLLET İTTİFAKI : % 65,83 88.434

CHP : % 55,22 74.186

İYİ PARTİ : % 9,71 13.050

SAADET PARTİSİ : % 0,89 1.198

CUMHUR İTTİFAKI : % 20,29 27.262

AK PARTİ : % 17,25 23.174

MHP : % 3,04 4.088

HDP : % 13,27 17.824

DİĞER : % 0,61 820

VATAN PARTİSİ : % 0 1



KARTAL



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3





MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



MALTEPE



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



PENDİK



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3





MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



SANCAKTEPE



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



SULTANBEYLİ



MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3





MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500

CHP : % 40,43 3.712

İYİ PARTİ : % 7,84 720

SAADET PARTİSİ : % 0,74 68

CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542

AK PARTİ : % 22,71 2.085

MHP : % 4,98 457

HDP : % 22,63 2.078

DİĞER : % 0,49 45

VATAN PARTİSİ : % 0,15 14

HÜDA PAR : % 0,03 3



ŞİLE

Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



TUZLA

Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



ÜMRANİYE

Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



ÜSKÜDAR

Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99



Toplam Sandık : 825

Toplam Seçmen : 306.446

Açılan Sandık : 576

Açılan Sandık Oranı : % 69,82

Kullanılan Oy : 190.108

Geçerli Oy : 187.616

Katılım Oranı : % 88,99