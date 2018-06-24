İstanbul seçim sonuçlarında son durum.. İşte İstanbul seçim sonuçları

İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar illerindeki seçim sonuçlarını merakla takip ediyorlar. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. İstanbul'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'dan gelen son seçim sonuçları ve detaylar
24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçimde katılım oranın çok yüksek olduğu gözlemlendi. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.
İstanbul'dan gelen seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Sandıkların açılmasının ardından yüzde 78 oranında sandık açıldı ve ilk veriler geldi.
İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyların %78'i sayılırken ilk sonuçlar şu şekilde:
Recep Tayyip Erdoğan: %51
Muharrem İnce: %35
Selahattin Demirtaş: 7
Meral Akşener: 4
Temel Karamollaoğlu: 1
Doğu Perinçek: 0,20
Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63'ü sayılırken partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:
AK Parti: 46
CHP: 23
HDP: 11
MHP: 8
İYİ Parti: 7
Saadet: 1
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ADALAR
Toplam Sandık : 36
Toplam Seçmen : 11.967
Açılan Sandık : 32
Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Kullanılan Oy : 9.312
Geçerli Oy : 9.182
Katılım Oranı : % 87,99
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
ATAŞEHİR
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
CUMHUR İTTİFAKI : % 46,22 86.718
AK PARTİ : % 38,79 72.782
MHP : % 7,43 13.936
MİLLET İTTİFAKI : % 42,21 79.191
CHP : % 32,85 61.629
İYİ PARTİ : % 7,93 14.883
SAADET PARTİSİ : % 1,43 2.679
HDP : % 10,95 20.538
DİĞER : % 0,61 1.151
VATAN PARTİSİ : % 0,01 11
HÜDA PAR : % 0 6
BEYKOZ
Toplam Sandık : 513
Toplam Seçmen : 184.234
Açılan Sandık : 420
Açılan Sandık Oranı : % 81,87
Kullanılan Oy : 134.170
Geçerli Oy : 131.871
Katılım Oranı : % 89,27
CUMHUR İTTİFAKI : % 57,98 76.456
AK PARTİ : % 49,07 64.708
MHP : % 8,91 11.748
MİLLET İTTİFAKI : % 35,61 46.962
CHP : % 24,39 32.166
İYİ PARTİ : % 9,2 12.130
SAADET PARTİSİ : % 2,02 2.666
HDP : % 5,77 7.612
DİĞER : % 0,61 799
VATAN PARTİSİ : % 0,03 33
HÜDA PAR : % 0,01 7
ÇEKMEKÖY
Toplam Sandık : 466
Toplam Seçmen : 170.067
Açılan Sandık : 366
Açılan Sandık Oranı : % 78,54
Kullanılan Oy : 119.464
Geçerli Oy : 117.764
Katılım Oranı : % 89,59
CUMHUR İTTİFAKI : % 55,87 65.793
AK PARTİ : % 45,71 53.828
MHP : % 10,16 11.965
MİLLET İTTİFAKI : % 33,27 39.185
CHP : % 24,05 28.321
İYİ PARTİ : % 7,67 9.037
SAADET PARTİSİ : % 1,55 1.827
HDP : % 10,43 12.280
DİĞER : % 0,43 505
VATAN PARTİSİ : % 0 1
KADIKÖY
Toplam Sandık : 995
Toplam Seçmen : 363.413
Açılan Sandık : 421
Açılan Sandık Oranı : % 42,31
Kullanılan Oy : 135.455
Geçerli Oy : 134.342
Katılım Oranı : % 88,4
MİLLET İTTİFAKI : % 65,83 88.434
CHP : % 55,22 74.186
İYİ PARTİ : % 9,71 13.050
SAADET PARTİSİ : % 0,89 1.198
CUMHUR İTTİFAKI : % 20,29 27.262
AK PARTİ : % 17,25 23.174
MHP : % 3,04 4.088
HDP : % 13,27 17.824
DİĞER : % 0,61 820
VATAN PARTİSİ : % 0 1
KARTAL
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MALTEPE
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
PENDİK
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
SANCAKTEPE
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
SULTANBEYLİ
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
CHP : % 40,43 3.712
İYİ PARTİ : % 7,84 720
SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
AK PARTİ : % 22,71 2.085
MHP : % 4,98 457
HDP : % 22,63 2.078
DİĞER : % 0,49 45
VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
HÜDA PAR : % 0,03 3
ŞİLE
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
TUZLA
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
ÜMRANİYE
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
ÜSKÜDAR
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99
Toplam Sandık : 825
Toplam Seçmen : 306.446
Açılan Sandık : 576
Açılan Sandık Oranı : % 69,82
Kullanılan Oy : 190.108
Geçerli Oy : 187.616
Katılım Oranı : % 88,99