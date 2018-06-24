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    İstanbul seçim sonuçlarında son durum.. İşte İstanbul seçim sonuçları

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 18:46 | Son Güncelleme:

    İstanbul seçim sonuçları merakla takip edilirken, kentte yaşayan vatandaşlar son oy oranlarını takip ediyorlar. Peki İstanbul'da son durum nasıl ilerliyor. İşte ilçelerden gelen son veriler ve İstanbul seçim sonuçlarında son dakika gelişmeleri

    İstanbul seçim sonuçları gelmeye başladı. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar illerindeki seçim sonuçlarını merakla takip ediyorlar. Saat 17.00'de sona eren oy verme işleminin ardından oylar sayılmaya başlandı. İstanbul'dan da ilk sonuçlar gelmeye başladı. İşte İstanbul'dan gelen son seçim sonuçları ve detaylar

    24 Haziran seçimlerinde 59.354.840 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçimde katılım oranın çok yüksek olduğu gözlemlendi. Sabah 08.00'de başlayan oy kullanma işleminin 17.00'de sona ermesinin ardından oylar sayılmaya başlandı.

    İstanbul'dan gelen seçim sonuçları merakla takip ediliyor. Sandıkların açılmasının ardından yüzde 78 oranında sandık açıldı ve ilk veriler geldi. 

    İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyların %78'i sayılırken ilk sonuçlar şu şekilde:

    Recep Tayyip Erdoğan: %51

    Muharrem İnce: %35

    Selahattin Demirtaş: 7

    Meral Akşener: 4

    Temel Karamollaoğlu: 1

    Doğu Perinçek: 0,20

    Milletvekili seçimi için ise oyların yüzde 63'ü sayılırken partilerin oy dağılımı ise şu şekilde:

    AK Parti: 46

    CHP: 23

    HDP: 11

    MHP: 8

    İYİ Parti: 7

    Saadet: 1

    İSTANBUL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ADALAR

    Toplam Sandık : 36
    Toplam Seçmen : 11.967
    Açılan Sandık : 32
    Açılan Sandık Oranı : % 88,89
    Kullanılan Oy : 9.312
    Geçerli Oy : 9.182
    Katılım Oranı : % 87,99

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    ATAŞEHİR
    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99


    CUMHUR İTTİFAKI : % 46,22 86.718
    AK PARTİ : % 38,79 72.782
    MHP : % 7,43 13.936
    MİLLET İTTİFAKI : % 42,21 79.191
    CHP : % 32,85 61.629
    İYİ PARTİ : % 7,93 14.883
    SAADET PARTİSİ : % 1,43 2.679
    HDP : % 10,95 20.538
    DİĞER : % 0,61 1.151
    VATAN PARTİSİ : % 0,01 11
    HÜDA PAR : % 0 6

    BEYKOZ
    Toplam Sandık : 513
    Toplam Seçmen : 184.234
    Açılan Sandık : 420
    Açılan Sandık Oranı : % 81,87
    Kullanılan Oy : 134.170
    Geçerli Oy : 131.871
    Katılım Oranı : % 89,27


    CUMHUR İTTİFAKI : % 57,98 76.456
    AK PARTİ : % 49,07 64.708
    MHP : % 8,91 11.748
    MİLLET İTTİFAKI : % 35,61 46.962
    CHP : % 24,39 32.166
    İYİ PARTİ : % 9,2 12.130
    SAADET PARTİSİ : % 2,02 2.666
    HDP : % 5,77 7.612
    DİĞER : % 0,61 799
    VATAN PARTİSİ : % 0,03 33
    HÜDA PAR : % 0,01 7

    ÇEKMEKÖY
    Toplam Sandık : 466
    Toplam Seçmen : 170.067
    Açılan Sandık : 366
    Açılan Sandık Oranı : % 78,54
    Kullanılan Oy : 119.464
    Geçerli Oy : 117.764
    Katılım Oranı : % 89,59


    CUMHUR İTTİFAKI : % 55,87 65.793
    AK PARTİ : % 45,71 53.828
    MHP : % 10,16 11.965
    MİLLET İTTİFAKI : % 33,27 39.185
    CHP : % 24,05 28.321
    İYİ PARTİ : % 7,67 9.037
    SAADET PARTİSİ : % 1,55 1.827
    HDP : % 10,43 12.280
    DİĞER : % 0,43 505
    VATAN PARTİSİ : % 0 1

    KADIKÖY
    Toplam Sandık : 995
    Toplam Seçmen : 363.413
    Açılan Sandık : 421
    Açılan Sandık Oranı : % 42,31
    Kullanılan Oy : 135.455
    Geçerli Oy : 134.342
    Katılım Oranı : % 88,4


    MİLLET İTTİFAKI : % 65,83 88.434
    CHP : % 55,22 74.186
    İYİ PARTİ : % 9,71 13.050
    SAADET PARTİSİ : % 0,89 1.198
    CUMHUR İTTİFAKI : % 20,29 27.262
    AK PARTİ : % 17,25 23.174
    MHP : % 3,04 4.088
    HDP : % 13,27 17.824
    DİĞER : % 0,61 820
    VATAN PARTİSİ : % 0 1

    KARTAL

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3


    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    MALTEPE

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    PENDİK

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3


    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    SANCAKTEPE

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    SULTANBEYLİ

    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3


    MİLLET İTTİFAKI : % 49,01 4.500
    CHP : % 40,43 3.712
    İYİ PARTİ : % 7,84 720
    SAADET PARTİSİ : % 0,74 68
    CUMHUR İTTİFAKI : % 27,68 2.542
    AK PARTİ : % 22,71 2.085
    MHP : % 4,98 457
    HDP : % 22,63 2.078
    DİĞER : % 0,49 45
    VATAN PARTİSİ : % 0,15 14
    HÜDA PAR : % 0,03 3

    ŞİLE
    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    TUZLA
    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    ÜMRANİYE
    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    ÜSKÜDAR
    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    Toplam Sandık : 825
    Toplam Seçmen : 306.446
    Açılan Sandık : 576
    Açılan Sandık Oranı : % 69,82
    Kullanılan Oy : 190.108
    Geçerli Oy : 187.616
    Katılım Oranı : % 88,99

    Oy verme işlemi sona erdi, sayım başladıCumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi bitti. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.Bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi. Oy verme işleminin bitmesiyle sandıklar açılmaya başlandı. Sandıkların açılmasıyla oy sayma işlemi başladı.
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    Etiketler: seçim2018 , son dakika , haberler
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