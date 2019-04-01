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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Oy rekoru Rize ve Çanakkale’nin

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Oy rekoru Rize ve Çanakkale’nin

YEREL seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 72.2 ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize oldu.

Rize’yi yüzde 71.1’le Konya, yüzde 63’le Erzurum ve Kayseri, yüzde 61 ile Şanlıurfa izledi. AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde de en yüksek oy oranına yüzde 67.8’le yine Rize’de ulaşmıştı. AK Parti en düşük oyu ise yüzde 14’le Tunceli’den aldı. Erdoğan’ın miting yaptığı illerin 33’ünde AK Parti adayları kazanırken, diğerlerinde CHP, MHP ve HDP adayları ipi göğüsledi.

CHP ise seçimlerde en yüksek oy oranına yüzde 60’la Çanakkale’de ulaştı. Çanakkale’yi yüzde 58’le İzmir, yüzde 53’le Bolu ve yüzde 51’le Tekirdağ izledi. CHP, bir önceki yerel seçimlerde de en yüksek oyu yüzde 54.3’le yine Çanakkale’de almıştı.

Cumhur ittifakının ortağı MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 53’le Manisa ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ulaştı. 2014 yerel seçimlerine göre Doğu ve Güneydoğu’da elinde bulunan illerin birçoğunu kaybeden HDP’ye ise en yüksek oyu yüzde 65’le Batman ve yüzde 62 ile Diyarbakır seçmeni verdi. İYİ Parti ise en yüksek oy oranına yüzde 43’le Denizli’de ulaşmasına rağmen bu ilde AK Parti’nin ardından ikinci parti oldu.

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