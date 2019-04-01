Oy rekoru Rize ve Çanakkale’nin
YEREL seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin en yüksek oy aldığı şehir yüzde 72.2 ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize oldu.
Rize’yi yüzde 71.1’le Konya, yüzde 63’le Erzurum ve Kayseri, yüzde 61 ile Şanlıurfa izledi. AK Parti, 2014 yerel seçimlerinde de en yüksek oy oranına yüzde 67.8’le yine Rize’de ulaşmıştı. AK Parti en düşük oyu ise yüzde 14’le Tunceli’den aldı. Erdoğan’ın miting yaptığı illerin 33’ünde AK Parti adayları kazanırken, diğerlerinde CHP, MHP ve HDP adayları ipi göğüsledi.
CHP ise seçimlerde en yüksek oy oranına yüzde 60’la Çanakkale’de ulaştı. Çanakkale’yi yüzde 58’le İzmir, yüzde 53’le Bolu ve yüzde 51’le Tekirdağ izledi. CHP, bir önceki yerel seçimlerde de en yüksek oyu yüzde 54.3’le yine Çanakkale’de almıştı.
Cumhur ittifakının ortağı MHP ise en yüksek oy oranına yüzde 53’le Manisa ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’de ulaştı. 2014 yerel seçimlerine göre Doğu ve Güneydoğu’da elinde bulunan illerin birçoğunu kaybeden HDP’ye ise en yüksek oyu yüzde 65’le Batman ve yüzde 62 ile Diyarbakır seçmeni verdi. İYİ Parti ise en yüksek oy oranına yüzde 43’le Denizli’de ulaşmasına rağmen bu ilde AK Parti’nin ardından ikinci parti oldu.
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