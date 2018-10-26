Otunba Cash baskını
VURGUN, Danimarka polisinin 9 Mayıs’ta Türk emniyetine Interpol kanalıyla gönderdiği yazıyla ortaya çıktı.
Ülkelerinde faaliyet yürüten GM Plast AŞ adlı şirketin e-posta adresine yetkisiz erişim yapıldığını belirten Danimarka polisi, 4 adet sahte fatura gönderildiğini ve 1 milyon 416 bin dolar paranın Işıkdağ Tekstil Aksesuar Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin Türkiye’deki banka hesaplarına gönderildiğini bildirdi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri paranın gönderildiği Türk şirketin paravan olduğunu belirledi. Paravan şirketle bağlantıları olan E.D., Z.I. ve N.M. gözaltına alındı. 3 Türk tutuklanırken, polis soruşturmayı derinleştirdi.
5 NİJERYALI TUTUKLANDI
Yapılan araştırmada, elebaşı sosyal medyada Otunba Cash adını kullanan Nijeryalı Emanuel Aneke olan dolandırıcılık çetesine ulaşıldı. Çetenin uluslararası ticaret yapan şirketlerin mail’lerini hack’leyerek 1 milyon 416 bin dolar vurgun yaptıkları belirlendi.
Aneke’nin kaldığı lüks otele baskın düzenleyen polis, çetedeki diğer 4 Nijeryalı’yı da Bağcılar’da kaldıkları lüks sitede yakaladı. Aneke’nin kullandığı lüks otomobile el konuldu. Aramalarda 17 cep telefonu, 15 SIM kart, 3 flaş bellek, 4 bilgisayar, 1 hafıza kartı, 20 bin dolar, 5 bin Euro, değeri 65 bin dolar olan 5 kolye, 3 bileklik, 2 kelepçe, 2 yüzük, 1 küpe, saat ve çok sayıda suç belgesi ele geçirildi. 5 Nijeryalı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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