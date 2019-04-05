Otomobilin bagajında Roma Dönemi'ne ait heykel bulundu
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde jandarma ekiplerince kontrol edilen otomobilin bagajında tunçtan yapılmış, Roma Dönemi'ne ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi.
Denizli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarayköy ilçesinde yaşayan Kenan M.'nin elinde tarihi eser bulunduğu öğrenildi. Kenan M.'nin kullandığı otomobili çarşamba günü tespit edip takibe alan ekipler, Beylerbeyi Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda; bagaja gizlenen, tunçtan yapılmış Roma Dönemi'ne ait gladyatör figürlü at arabası heykeli ele geçirildi. Heykel, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Operasyonda gözaltına alınan Kenan M., sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.
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