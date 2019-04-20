Otobüsün altına gizlice girdiler... Donarak öldü!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOtobüsün altına gizlice girdiler... Donarak öldü!
GeriGündem Otobüsün altına gizlice girdiler... Donarak öldü!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
20.04.2019 - 08:33, Son Güncelleme:

Otobüsün altına gizlice girdiler... Donarak öldü!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Otobüsün altına gizlice girdiler... Donarak öldü!

Türkiye’den Almanya’ya yolcu taşıyan otobüsün altındaki bölmeye gizlice giren iki gençten birisi donarak öldü. Cesedi bulan Macar polisi, dosyayı Türkiye’ye gönderdi

Türkiye'den Almanya'ya yolcu taşıyan otobüsün altındaki gizli bölmeye kaçak olarak binen iki kişiden birisi yolda donarak can verdi, diğeri ölmek üzereyken bulundu. Macaristan sınırı içinde cesedi bulunan genci taşıyan otobüs şoförleri, gözaltına alındı. İncelemede iki gencin otobüse gizlice bindiği tespit edilince şoförler serbest bırakıldı. Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Almanya'ya gitmek üzere özel bir yolcu taşıma şirketinin otobüsü Bayrampaşa otogarında bekliyordu. Hareket saati gelen otobüs, yolcularını aldıktan sonra yola çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman'ın haberine göre; Otobüs, bir süre sonra vardığı Macaristan sınırı içinde mola verdi. Mola sırasında aracın motor bölümünden sesler geldiğini duyan şoför, aracın altını kontrol ettiğinde buradaki bölmede iki şahsın olduğunu fark etti. Aracın altında donarak ölen bir şahıs ve donmak üzere olan şahıs olduğunu tespit eden şoförler, Macar polisine haber verdi.

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen İtfaiye yardımıyla araç kaldırıldı ve şahıslar aracın altından çıkartıldı. Olayla ilgili Macar polisi tarafından soruşturma başlatılıp, otobüsü kullanan şoförler gözaltına alındı. Şoförlerin bağlı olduğu şirket yetkilileri söz konusu durumdan haberdar edildi. Tercüman aracılığıyla ifadesine başvurulan şoförler, şahıslardan haberleri olmadığını kaydetti. Yetkililer, otobüsün hareket etmeden kısa süre önce iki yolcunun kaçak olarak aracın altına girdiğini ve buradaki bölümde yolculuk yaptığını gösteren güvenlik kameralarını Macar polisine gönderdi. Güvenlik görüntüleri sonrası şahısların istek ve iradeleriyle aracına bindiği tespit edildi ve iki şoför serbest bırakıldı. Macar polisi, şoförler hakkında insan kaçaklığına yardım etme suçundan hazırladığı dosyayı Türkiye'ye gönderdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şoförler hakkında soruşturma başlatıldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

İBB'deki veri kopyalama işlemine 'yürütmeyi durdurma' kararı

Şanlıurfa'da vahşet! Ellerini ve ayaklarını kesip yakmışlar...

BAE için çalıştığı iddia edilen iki şüpheli tutuklandı