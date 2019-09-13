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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
13.09.2019 - 13:25, Son Güncelleme:

Otelleri basıp görüntüleri sildirmeye çalışmışlar! Sultanahmet çetesi çökertildi

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İstanbul Sultanahmet'te turistlerin boynundaki altın kolyeleri, kollarındaki çantaları kapkaçla çaldıkları iddiasıyla 4’ü yaşı küçük, 1’i kadın 12 kişilik çete polisin 3 ay süren takibiyle yakalandı. Çetenin kapkaç anları kameralara yansıdı.

Kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran şüphelilerin, eşlerinin yanındaki turist kadınların boyunlarındaki ziynet eşyalarını çaldıkları, otellere girerek güvenlik kamerası kayıtlarını tehditle sildirmeye çalıştıkları öğrenildi. Çete lideri 20 yaşındaki Ö.Ç.’nin 14 yaşından beri kapkaç suçundan polis tarafından 49 kez yakalandığı öğrenildi.

SULTANAHMETTE YAŞANAN OLAYLAR ÜZERİNE POLİS ALARMA GEÇTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından özellikle Sultanahmet bölgesinde turistlere yönelik yaşanan kapkaç olayları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 3 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takip sırasında çete üyelerinin kimlikleri ve çalışma şekilleri ortaya çıkarıldı.ÿ55 farklı olayda toplam 625 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve telefon çalan şebekeye üye 5 kişi ÿara operasyonlarda yakalanarak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

OPERASYON YAPILDI ÇETE ÇÖKERTİLDİ.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nin çalışmalarının ardından geçtiğimiz hafta önceden belirlenen 6 adrese yapılan baskında da kendilerine "Sultanahmet çetesi" olarak adlandıran 1’iÿÿkadın 12 kişi gözaltına alındı. Yaşları küçük olan 4 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü’nde, diğerleri ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alındı. Şüphelilerle birlikte çalıntı olduğu tespit edilen 18 cep telefonunun yanı sıra 3 altın saat, 2 altın kolye, 2 altın zincir ele geçirildi.

Otelleri basıp görüntüleri sildirmeye çalışmışlar Sultanahmet çetesi çökertildi

ŞEBEKENİN İZLEDİĞİ YÖNTEMLER ORTAYA ÇIKARILDI

Polisin soruşturmada çetenin çalışma şekilleri de ortaya çıkarıldı. Şebeke üyelerinin 3-4 kişilik gruplar halinde Sultanahmet Meydanı’nda dolaşarak hedeflerini belirlediği, daha sonra soyacakları özellikle kadın turistleri, otellerinin önüne kadar takip ettikleri tespit edildi. Şüphelilerden birinin ileri atılarak kurbanlarının ya çantasını ya da boynundaki ziynet eşyalarını alarak hızla kaçtığı öğrenildi. Diğer çete üyelerinin, soygunu yapan arkadaşlarının turist tarafından yakalanması durumunda müdahale ederek, polis gelmeden kurtardıkları belirtildi.

Otelleri basıp görüntüleri sildirmeye çalışmışlar Sultanahmet çetesi çökertildi

OTELLERİ BASIP KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİRMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sırasında şüphelilerin bazı olaylarda otel güvenlik kamera görüntülerini sildirmek için otellere geri döndüklerini tespit etti. Şüphelilerin görüntülerini sildirmek için otel yetkililerini tehdit ettikleri öğrenildi.

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