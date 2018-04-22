Otelin restoranına giden genç çift ve arkadaşları hayatının şokunu yaşadı... O garsonlar için karar!

Bodrum’da 1 Eylül 2013’de, Ayşe Akdem, eşi Evren Akdem, arkadaşları Erdal Bakan ve Murat Acay, konakladıkları otelin restoran kısmına gitti. Oturmak için masaları birleştiren dört arkadaşa otelde çalışan garsonlar tepki gösterdi. İddiaya göre garsonlar “Masaların yerini değiştiremezsiniz” diyerek müşterilere küfür etti. Otel çalışanı iki garson ile müşteriler arasında kavga çıktı. Garsonlardan Gökhan Altunkılıç, eline aldığı kırık bir kadeh ve çatal ile müşterilere saldırdı. Yaşanın kavganın ardından Erdal Bakan ve arkadaşları, otelde çalışanı Gökhan Altunkılıç ve diğer garson Halil İbrahim Şeker hakkında şikayetçi oldu. Kavgaya karışan iki garson hakkında “Basit yaralama, hakaret ve silahla tehdit” suçlarından iddianame hazırlandı.



KIRIK KADEHLE SALDIRDI



Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde duruşmada kavga sırasında yaralanan Erdal Bakan ifadesinde “Otelden çıkışımız sırasında restoran kısmına gittik. Masaları birleştirmek istediğimiz sırada adının Gökhan olduğunu öğrendiğim garson ‘masaları birleştiremezsiniz’ dedi ve arkadaşıma Orçun Evren’e küfür etti. Kavga sırasında Gökhan elindeki çatalla üzerime geldi. Kavga sırasında yaralandım” dedi. Müşteri Murat Acay ifadesinde ise “Masaya geldiğim sırada garson Gökhan masadaki kadehleri kırdı. ‘Hepinizi keseceğim’ diye bana saldırdı. O sırada elinde çatal da vardı. Çatal ve bardakla bana saldırdı. Bu sırada elimden yaralandım” dedi.



Garson Gökhan Altunkılıç da ifadesinde “Şahıslar masayı yola aldılar. Ayrıca düzeni de bozdular. Ben de kendilerine alamayacaklarını söyledim. Alkol almışlardı, oturdular ve olay çıkardılar. Bana hakaret ettiler. Daha sonra benim kolumu çevirdiler. Daha sona şef onlara tokat attı. Üç kişi üzerime gelince bardağı alıp üzerine gittim. Hakaret edilen sözler söylemedim” dedi. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasın garson Gökhan Altınkılıç’a üç bin, diğer garson Halil İbrahim Şeker’e ise 2 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



“BEĞENMİYORSAN ÇEK GİT”



Ceza davasının yanı sıra Ayşe Akdem ve Evren Akdem, garsonlar hakkında tazminat davası da açtı. İzmir 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen tazminat davasında, garsonlar toplam altı bin lira manevi tazminat davasına çarptırıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR