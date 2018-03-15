ÖSYM sözleşmeli yerli uzman personel almaya hazırlanıyor

ÖSYM personel alımı ilanı, kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Toplam 5 kişiyi istihdam edecek olan ÖSYM, ilk başvuruların tamamlanmasının ardından sözlü sınavı 10 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirecek. Peki, ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, detaylı bilgiler

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Adaylar “Başvuru Formu” nu eksiksiz olarak dolduracaklardır.



b) Başvuru Formuna ek olarak adaylar başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir;



1. Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesi ve transkript belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (belgenin aslının ibrazı halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır.)



2. YDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan yukarıdaki tabloda belirtilen düzeyde puan durumunu gösterir sonuç belgesi,



3. T.C. kimlik numarası beyanı,



4. Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

5. Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,



6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair yazılı beyanı,



7. Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi iseniz belge,(yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi, katılım sertifikası vb.)



8. Çalışacağı süre boyunca veya Başkanlıktaki görevi sona ermesinden itibaren iki yıl süre ile görevli olduğu alanla ilgili Başkanlıkça yapılacak sınavlara girmeyeceğine ve 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin onbeşinci fıkrasında yer alan kapsam dâhilindeki yasaklılıklara uyacağına ilişkin

taahhüt beyanı.

Başvurular bu ilanın yayımlandığı tarihte başlayacak ve 30/03/2018 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Adayların sınava katılabilmesi için Sınav Başvuru Formunu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup fotoğraf yapıştırdıktan sonra, formun çıktısını imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığına, şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Giriş sınavına başvurusu kabul edilen adayların, Yabancı dil puanlarının % 40’ı ve lisans mezuniyet ortalamasının % 60’ ı değerlendirilmek suretiyle hesaplanacak başvuru puanına göre; başvuru puanı en yüksek olandan başlamak üzere, her bir alan için atama yapılacak pozisyon sayısının en fazla beş

katına kadar aday, sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara sınavın yapılacağı tarih ve saat, ÖSYM Sonuç Sistemi üzerinden (sonuc.osym.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmaz.

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