ÖSYM, sınav takvimini açıkladı
ÖSYM’nin 2019 yılı sınav takvimi açıklamasına göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu yıl 15-16 Haziran’da yapılacak.
Başvurular 12 Şubat- 6 Mart tarihleri arasında. Geç başvuru günü ise 19 Mart. Sonuçlar 18 Temmuz’da duyurulacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 5 Mayıs, 22 Ağustos ve 17 Kasım’da tarihlerinde düzenlenecek. Dikey Geçiş Sınavı, 30 Haziran’da yapılacak. Kamu Personel Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Başvuruların 3-15 Mayıs arasında alınacağı sınavların tarihleri ise şöyle: 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz; 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) birinci gün 20 Temmuz, ikinci gün 21 Temmuz; 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 28 Temmuz’da yapılacak.
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