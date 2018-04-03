Ormana imar revize edilecek

HAFTALARDIR konunun tarafı olan üreticiler, çevre koruma dernekleri ve muhalefet tarafından bazı maddeleri eleştirilen Devlet Su İşleri (DSİ) Tasarısı, önceki günkü AK Parti MYK toplantısının da konusu oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu tasarıya yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine, gerekli düzenlemelerin yapılması için yeniden değerlendirilmesini istedi. Bu tasarının komisyon görüşmeleri sırasında CHP’liler kadar, iktidar partisiyle seçim ittifakı yapan MHP’liler de eleştirilerde bulunmuştu. Tasarının geri çekilme kararında MHP’nin tavrının da etkili olduğu öne sürüldü.

SULAMA BİRLİKLERİ ÖZELLEŞTİRİLMEYECEK

TBMM Tarım ve Orman Komisyonu toplantısının iptal edilmesi de MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerden sonra geldi. Edinilen bilgiye göre, tasarının en çok tartışılan birkaç maddesinde revizyon yapılacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınarak, Orman ve Su işleri Bakanlığı’na bağlı DSİ’ye verilen su birliklerinin, bir sonraki aşamada özelleştirilmesine olanak sağlanıyordu. Suyun üreticiye daha pahalı satılacağı iddialarına neden olan bu hükmün, değiştirileceği öğrenildi. Su birliklerinin DSİ bünyesinde kalacağı, çalışanlarının DSİ’nin kadrolu elemanı yapılacağı, ancak özelleştirilmesine yönelik adım atılmayacağı dile getirildi.

BALIK TESİSİ REVİZE EDİLECEK

Tasarının eleştirilen diğer hükümleri ise ‘orman alanlarında yeraltı deposu açılması ve ormana kıyı olan yerlerde balık çiftliklerine benzer tesislerin kurulabilmesine’ ilişkin düzenlemeler olmuştu. Bu maddelerin revize edileceği ve buna ilişkin hükümlere sınırlama getirileceği öğrenildi. Orman alanlarında balık tesisi, yeraltı depolama tesisi açılmasına olanak sağlayan 18’inci madde, muhalefet tarafından nükleer artık bile depolanabileceği eleştirilerine hedef olmuştu.

DEĞİŞEBİLİR GERİ DE ÇEKİLEBİLİR

Tasarının orman arazisinden çıkarılan bir alan yerine, başka bir yerde iki kat orman arazisi gösterilmesi düzenlemesini içeren 19’uncu maddesi de ormanlardan arsa ofisi yaratılacağı ve yeni rant kapıları açılacağına yönelik tartışmalara neden olmuştu. Komisyonda kabul edilen bu maddelerin, önergelerle değiştirilebileceği gibi tasarının tamamen geri çekilerek yeniden kaleme alınabileceği de dile getiriliyor. Bu tasarının tamamen askıda kalması da

olasılıklar arasında bulunuyor.