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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ORDU (İHA)
25.10.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Ordu’da büyük heyecan! Adeta her yerinden tarih fışkırdı

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Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi’nde çok sayıda tarihi eser gün ışığına çıkarıldı.

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  • Ordu’da büyük heyecan Adeta her yerinden tarih fışkırdı
  • Ordu’da büyük heyecan Adeta her yerinden tarih fışkırdı
  • Ordu’da büyük heyecan Adeta her yerinden tarih fışkırdı
  • Ordu’da büyük heyecan Adeta her yerinden tarih fışkırdı
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Doğu Karadeniz’in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi’nde Kibele Heykeli, Dionnysos ve Pan figürü ve keçi biçimli hayvan heykellerinin yanısıra yeni buluntular ortaya çıktı.

Altınordu ilçesindeki Bayadı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2010 yılından bu yana Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt başkanlığında 15’i arkeolog, 35 kişilik ekip tarafından yürütülen kazılarda geçen yıl 2 bin 100 yıllık olduğu tahmin edilen Ana Tanrıça Kibele Heykeli bulundu. Bu yıl sürdürülen kazılarda ise çocuk Dionysos, onu yetiştiren tanrı Pan figürü, yine Dionysos kültü ve tanrı Pan’la ilişkili olan keçi biçimli hayvan şeklindeki kaplar gün ışığına çıkarıldı.

İKİ ANA TANRIÇA KİBELE, BİR ŞARAP TANRISI DİONSYSOS HEYKELİ DAHA BULUNDU

Kazılarda kamuoyuna duyurulmayan yeni buluntuların gün ışığına çıkarıldığı belirlendi. Buna göre kazılarda Kibele Heykeli'nin iki küçük benzer heykeli ile şarap tanrısı Dionysos’un yeni bir heykeli daha bulundu. Kazılarda tarihi kalenin kuzey teras kapısında bir Kibele Heykelciği ile kuzey yamacında bir tane daha Kibele heykelciği toprak altından çıkarıldı. Kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin kucağında 5 cm’lik bir adak sikkesi, kuzey teras kapısında bulunan Kibele’nin oturduğu tahtın sütun başları da gün ışığına kavuştu. Kalenin iç bölgesinde ise şarap tanrısı Dionysos’un boynuzlu yeni bir heykeli daha ortaya çıkarıldı.

Yapılan kazılarda ayrıca Apollon Heykeli, bronz Herme ve kartal figürü, sarmaşık bezemeli boğa figürü, bronz kapı anahtarları, at figürü, onyx taşından yapılan başı örtülü kadın kolyesi, balta, ok, mızrak uçları, pişmiş topraktan yapılmış kandil kapları, yine pişmiş topraktan yapılan testiler, kum taşı gülle ve sikkeler ortaya çıkarıldı. Bulunan eserler Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kitapçık halinde yayınlanarak kamuoyuna duyuruldu. 

ROMA’NIN EN ZORLANDIĞI KALE

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Süleyman Yücel Şenyurt, Kurul Kalesi’nin Helenistik dönemin en güçlü alanlardan biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Şenyurt, Kurul Kalesi’nin en güçlü yerleşim evresinin M.Ö. 120-63 yılları arasında hüküm sürmüş Pontos kralı VI. Mithradates döneminde tarihlendiğini kaydetti. Bazı buluntular yoluyla değerlendirildiğinde Kurul’daki yerleşim tarihinin bu kralın döneminden yüz yıl daha önceye dayandığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyurt, “Makedonyalı İskender’in ölümünün ardından başlayan Helenistik dönemin Anadolu’daki en önemli krallarından biri olan VI. Mithradates, Roma’nın en büyük düşmanlarından biri olmanın yanı sıra yayılmacı Roma istilası karşısında durabilen Anadolu krallarının da başında gelmekteydi. Kurul’daki yerleşimin dikkat çekici tarafı ise askeri amaçlı taşıdığı fonksiyonun yanı sıra taşıdığı kültsel fonksiyon. Kibele, Dionysos, Apollon, Herme, Pan gibi bronz heykeller bunun kanıtlarıdır” dedi. 

ANA TANRIÇA KİBELE HEYKELİ RESTORE EDİLİYOR

Şenyurt, Kurul Kalesi’nin gelecek yıldan itibaren daha fonksiyonel olacağını da belirterek, “2019 yılında başlanacak olan mimari konservasyon ve restorasyon projesi ile Kurul Kalesi, Ordu’da turizm için yeni bir destinasyon merkezi haline gelecek. Geçen yıl bulunan Kibele Heykeli İstanbul’da devam eden restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ordu Müzesi’nde hak ettiği yeri almış olacak” diye konuştu.

UNESCO’YA ADAY

Bu arada 2 bin 300 yıllık Kurul Kalesi, Dışişleri bakanlığı tarafından UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapıldı.

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