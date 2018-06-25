‘Önümüzden yürü’ derlerse hazırım

BENİ KİMSE TEHDİT ETMEDİ

“SOSYAL medyada dolaşan asparagas haberler var. Hepsi yalandır, böyle bir şey yoktur. Beni kimse tehdit etmedi. Tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. 15 milyon yurttaşımız bana oy verdi. Hedefimiz bunu 30 milyon yapmak. 15 milyon insan Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy veriyorsa bu, kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Buna inanıyorum ve bunun için uğraşacağım.

GERGİNLİĞE SON VERİN

Sayın Erdoğan lütfen artık, bugünden sonra AK Parti genel başkanı gibi davranmayınız. 81 milyonun cumhurbaşkanı olunuz, herkesi kucaklayınız. Benim sloganımı kullanmanızı tavsiye ederim, ‘hepinizin cumhurbaşkanı’. Artık hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, herkesi kucaklayın. Ben seçilseydim öyle yapacaktım. AK Parti Genel Merkezi’ne gelip çayınızı içecektim. AK Partilileri kucaklayacaktım. Sayın Erdoğan’dan da bunu bekliyorum.

SONUCU KABUL EDİYORUM

Bu seçimde ‘hayır’ blokunun 16 Nisan’da alınan oyun gerisinde bir oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Görevlilerimizin ulaştırdıkları tutanaklar ile YSK’nın açıkladığı rakam ve oranlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

Oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum. Eğer bir yarışa girerken karşınızdakini kutlayamıyorsanız o yarışa girmeyeceksiniz. Yeniden hazırlanacaksınız, bir sonrakinde galip geleceksiniz.

(‘15 milyonla yürümeye devam edecek mi’) Onlar benimle yürüdüğü sürece ben varım, devam edeceğim. Bitirmiş değilim, siyaset uzun vadeli bir iştir.

Bu seçimden kendi adıma beni aday yapan partime ve seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler bulunmaktadır. Şunu biliyoruz, yapılan her şey bir şekilde eksiklikler içerebilir, o halde eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olmalıdır.

(CHP Genel Başkanlığı adaylığı, parti ile oyu arasındaki fark) Parti içi konuları sizinle tartışmayacağım. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. CHP’ye yön biçecek durumda değilim.

BİR BEKA SORUNU

Devlet ve partinin, hatta bir tek kişinin, hem devlet hem yürütme hem yasama ve yargı haline gelmesi, başlı başına bir beka sorunudur. Bunu yaşayacağız ve bedelini ne yazık ki hep birlikte ödeyeceğiz. Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçildi. Geleceğimize dair büyük kaygılarımız devam edecektir.”

YÜZDE 30 BARAJINI YIKTIK

İNCE, konuşmasında ve sorulara verdiği yanıtlarda şu görüşleri paylaştı:

“İkinci tura kalma ihtimal dahilindeydi. Diğer muhalefet partileri çok düşük oy aldı. Onlar biraz yukarıda oy alsaydı zaten seçim ikinci turdaydı. Benim söylemem şık olmaz, utanırım bunları söylemeye, 8-9 puan fazla oy almışız. 1977’den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Ben buradayım, bana derlerse ‘Yürü önümüzden’ ben yürümeye hazırım. Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım, bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var neyi kabul etmeyeceksiniz? Bu demokrasiye, millet iradesine saygısızlıktır. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsanız yarışa girmeyeceksin.

(Erdoğan ile görüştünüz mü?) Görüşmedim. Dün (önceki) akşam, Erdoğan ile uğraşacak halim yoktu, tutanaklarla uğraşıyordum. Ziyaret ederim, zamanım var daha.

HEDEFİM YÜZDE 35’Tİ

İlk turda hedefim 35 idi. Bunu aşarsak, ikinci turda seçimi alırım diyordum. Buna yaklaştık. Ama ben İYİ Parti ve HDP’nin de 12 bandında oy alacağını düşünüyordum.

Saadet Partisi’ni 3 görüyordum. Buna inandım ben. Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında aldılar. Biz de 35’e gelemedik ama psikolojik sınırı aştık. Umduğum gibi olmadı.”

HATAMI KABUL EDİYORUM

FOX TV’de seçim gecesi program yapan İsmail Küçükkaya, Muharrem İnce’nin, “Adam kazandı” şeklindeki değerlendirmesini paylaşmıştı. İnce, bu konuda şunları söyledi: “Bir hatam oldu kabul edeyim. İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça bir mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli bir siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Oy veren yurttaşlarımızın bunu bir tweet’le öğrenmemesi gerekirdi. Hata benim, öyle bir şey yazmamam gerekiyormuş, özür diliyorum.”

HABER DEĞİL Mİ

Küçükkaya ise İnce’ye Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Bir cumhurbaşkanı adayının seçim sonucunu kabul etmesi haber değil midir? Böyle bir açıklamayı seçim gecesi duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi? İnce, çıkıp kameraların karşısında da konuşmalı ve mesajını vermeliydi. Kabahati şimdi niye başkasında arıyorsun? Milyonlarca insan size İnce’yi soruyor. Nerede? Ne diyecek? Neden konuşmuyor. Saatlerce kaybolmuş, susmuş. Siz kendisine ulaşmışsınız. O bilgi altın değerinde değil midir? Haber değil midir?”

TRT’Yİ SALONDAN ÇIKARDI

İnce, basın toplantısı sırasında parti genel merkezine gelen gençlerin yanına giderek, “Yüzde 30 barajını aştık. Bana güvenin, başaracağız” dedi.

İnce, basın toplantısı öncesi “TRT burada mı arkadaşlar?” diye sordu, ardından da “TRT’yi dışarı alabilir miyiz lütfen. İstanbul, Ankara, İzmir mitinglerimi vermeyen TRT’nin burada ne işi var? Lütfen, çok rica ediyorum. Devletin televizyonu bugün buraya iş olsun diye gelecek. Emekçilerle ilgili değil. Size kahve ikram edebilirim çıkışta” dedi. Bunun üzerine TRT çalışanları salondan çıktı.