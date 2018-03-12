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    Onkolojide kadın lider ödülü

    Mesude ERŞAN
    12.03.2018 - 22:38 | Son Güncelleme:

    Amerika Klinik Onkoloji Derneği (ASCO), 2018 Uluslararası Onkolojide Kadın Lider ve Mentor Ödülü’ne (2018 International Women Who Conquer Cancer Mentorship Award) İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü çocuk hematoloji-onkoloji uzmanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Rejin Kebudi’yi (60) layık gördü.

    Ödül 150 ülkeden, 45 bin üyesi bulunan ASCO’nun Kanserle Savaş Vakfı tarafından her yıl onkolojide uluslararası düzeyde bir kadın lider ve mentor olarak olağanüstü başarı gösteren, meslektaşların klinisyen, akademisyen, araştırmacı olarak profesyonel ilerlemelerine önderlik eden bir kadın onkoloğa veriliyor. Yurtdışındaki çocuk onkolojisinde yetkin pek çok merkez ve kuruluşla da ortak çalışmalar yapan Prof. Dr. Kebudi’ye ödülü, önümüzdeki 3 Haziran’da Chicago’da 30 bin kişinin katılımıyla yapılan ASCO kongresinde sunulacak.

    TÜRK KADINI OLARAK GURUR DUYDUM

    Tüm eğitimlerini Türkiye’de alan ve İstanbul Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Kebudi, şunları söyledi: “Ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli hocalarım oldu. Onlara her zaman minnettarım. Ben de genç doktorlarımız, onkologlarımız, kadınlarımızın iyi yetişmeleri, akademik hayatta ilerlemeleri, uluslararası düzeyde yetkin olabilmeleri için önderlik etmekten çok mutluyum. Onkolojide, özellikle çocuk onkolojisinde yıllardır hem ulusal düzeyde, hem uluslararası düzeyde çok özveriyle, çok severek çalışıyorum. Bu ödül benim için çok gurur verici. Onkolojide kadın lider ve mentor olarak verilen bu ödülü almaktan bir Türk kadını olarak da ayrıca gurur duyuyorum.”

    Halen Uluslararası Pediatrik Onkoloji Derneğinin (SIOP) eğitim komisyonu üyesi ve Destek Tedavi Çalışma Grubu başkanı olan Prof. Dr Kebudi Türkiye’de kadın akademisyen sayısının artırılması için çalışılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Tüm kızlarımızın okumasını, iyi bir eğitim almasını sağlamalıyız. Halen toplumumuzda bir sorun olan, kadına şiddet kabul edilemez. Bunu ancak eğitimle yok edebiliriz. Türk kadınına birçok ülkeden daha önce eğitim eşitliği ve daha birçok konuda eşitlik sağlayan Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , Onkoloji , Amerika Klinik Onkoloji Derneği , ASCO , gündem
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