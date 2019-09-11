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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Önemli görüşme sonrası ilk karar: Ortak Whatsapp grubu

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Önemli görüşme sonrası ilk karar: Ortak Whatsapp grubu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanları toplantının olumlu geçtiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü büyükşehir belediye başkanlarının, daha rahat iletişim için ortak bir Whatsapp grubu kuracağı bildirildi.

Büyükerşen, “Cumhurbaşkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için söylemedi. Sadece muhalefet belediyelerini kapsayan bir konuşma değildi. Meseleye hukuki, insanlık yönünden yaklaştı. Spesifik olarka herhangi bir belediyeyi hedef alacak konuşma yapmadı. Pek çok yerde işten çıkarmalar olmuştur, olmak zorundadır. Bazı yerlerde zaruretten yapılmış olabilir” dedi.

"İSİMLERİ CUMHURBAŞKANI KENDİ BELİRLEDİ"

Bir komisyon kurulduğunu belirten Büyükerşen, “İstanbul Belediye Başkanı, bendeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız ve AK Partili arkadaşlarımızın da aralarında olduğu bir komisyon oluşturuldu. İsimleri Cumhurbaşkanı kendi belirledi” dedi.

KARALAR: BUGÜNDEN SONRA...

Karalar da şu ifadeleri kullandı: “Bugünkü toplantının ana konusu belediyelerin düştüğü ekonomik krizdir. Hiçbir belediye vatandaşlara hizmet edebilir durumda değildir. Biz belediyeleri hizmet üretebilir hale getireceğiz. Çok fazla kadro ve işe gitmeden para alanlar olduğunu herkes bilmektedir. Bugünün teması seçimden bu yana gerilen Türkiye'nin bugünden sonra yumuşayacağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tertiplediği ve gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz.”

Önemli görüşme sonrası ilk karar: Ortak Whatsapp grubu

ORTAK WHATSAPP GRUBU KURULACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Whatsapp grubu kurulmak suretiyle büyükşehir belediye başkanlarının birbirini dışlamadan, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde, gerektiği zaman rahatlıkla görüşebilmelerinin sağlanması yönünde görüş belirtildi."

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