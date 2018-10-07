Ömür boyu direnişi
Erzurum'da evli sevgilisi 5 çocuk annesi Hanım Ç.’yi (32) vücudunun 12 yerinden bıçaklayarak öldüren taksi sürücüsü Lokman Serçeoğlu’na (31), yerel mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıtay, cezayı ‘haksız tahrik indirimi’ yapılmadığı gerekçesiyle fazla bularak bozdu.
Yerel mahkeme ise ömür boyu hapis kararında direnerek sokak ortasında işlenen kadın cinayetlerinde, sanıkların ispatlanamayan beyanlarının haksız tahrik indirimi uygulanmasının önünün açılabileceğine dikkat çekerek bozma kararına direndi. İşte Erzurum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kadın cinayetlerine örnek olacak gerekçeli kararı:
‘BOZMA İLAMINA KARŞI HÜKÜM’
“Sanık hakkında sanığın savunmasına itibar edilerek haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmesi halinde, bu tip olayların genel olarak yakın mesafeden olayı gören tanığının bulunmaması nedeni ile sanık savunmasına itibar edilerek her sokak ortasındaki kadın cinayetinde haksız tahrik hükümlerinin uygulanması sonucunu doğuracağı, bu durumunda hak ve nesafet kurallarına da aykırı olacağı açıktır. Sanığın maktulün kendisine küfrettiği ve iteklediği yönündeki savunmasının az ceza almaya yönelik savunma olduğu, kaldı ki maktulün olay esnasında sanığa küfrettiği ve iteklediği doğru kabul edilse dahi, sanığın olay yerine maktulü yanında bıçak olduğu halde öldürmek amaçlı gitmesi ilk haksız hareketin sanıktan kaynaklandığını gösterdiği, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ilgili ilamında sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının isabetli olduğu değerlendirilerek Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin bozma ilamına karşı direnilmiş olup hüküm kurulmuştur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle