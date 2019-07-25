Ölümden kaçÄ±ÅŸ... Tam o an!
Konya'da kaldÄ±rÄ±mda arkadaÅŸÄ±yla muhabbet ederken Ã¼zerine gelen otomobilin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaÅŸÄ±nÄ± ve iki Ã§ocuÄŸun da araÃ§ altÄ±nda kalmaktan kurtardÄ±.Â
Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde merkez Karatay ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± Mahallesi Sedirler Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, merkez istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan plakasÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ belirlenemeyen otomobil, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen yayaya Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu kÄ±rdÄ±.
Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yol kenarÄ±ndaki marketin Ã¶nÃ¼nde bekleyen iÅŸ yeri sahibi Musa BaÅŸak ile sohbet ettiÄŸi arkadaÅŸÄ± Abdullah Fidan ve iki Ã§ocuÄŸunun Ã¼zerine savruldu. Otomobilin Ã¼zerlerine geldiÄŸini fark eden market sahibi Musa BaÅŸak, Ã¶nce arkadaÅŸÄ± Abdullah Fidan'Ä± itekledikten sonra son hamleyle geri Ã§ekildi. YaptÄ±ÄŸÄ± anlÄ±k hamleyle otomobilin altÄ±nda kalmaktan kurtulan market sahibi, aynÄ± zamanda iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte arkadaÅŸÄ±nÄ±n da araÃ§ altÄ±nda kalmaktan kurtardÄ±.
SON ANDA
Otomobilin savrulmasÄ± sonucu aynanÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± baba Abdullah Fidan kazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±. YaÅŸanan kaza anÄ± ise marketin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, otomobilin, Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan yayaya Ã§arpmamak iÃ§in aniden direksiyonu kÄ±rmasÄ± kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yol kenarÄ±ndaki marketin Ã¶nÃ¼nde bekleyen market sahibi ve arkadaÅŸÄ± ile iki Ã§ocuÄŸunun Ã¼zerine doÄŸru gittiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kamera kaydÄ±nda market sahibi Musa BaÅŸak'Ä±n hamlesiyle arkadaÅŸÄ±nÄ±n ve iki Ã§ocuÄŸunun otomobilin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulduÄŸu anlar da yer alÄ±yor.Â
Market Sahibi Musa BaÅŸak, â€œKarÅŸÄ±dan gelen aracÄ±n yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen bir kiÅŸiye Ã§arpmamak iÃ§in Ã¼zerimize geldi. Burada sÃ¼rekli kaza oluyor. Buradaki setler yetkili yerlere yazÄ±lan dilekÃ§elerle setler iptal oldu. Biz buraya set yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. ArabanÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce arkadaÅŸÄ± itekledim can havliyle sonra da kendim kaÃ§tÄ±m. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ indi kendisi yardÄ±m etti â€˜hastaneye falan gÃ¶tÃ¼reyimâ€™ dedi arkadaÅŸÄ±n kendisinde bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± gerek duymadÄ±k" diye konuÅŸtu.Â
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