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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Ä°HA
25.07.2019 - 20:28, Son GÃ¼ncelleme:

Ölümden kaçÄ±ÅŸ... Tam o an!

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Ölümden kaçÄ±ÅŸ... Tam o an!

Konya'da kaldÄ±rÄ±mda arkadaÅŸÄ±yla muhabbet ederken Ã¼zerine gelen otomobilin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaÅŸÄ±nÄ± ve iki Ã§ocuÄŸun da araÃ§ altÄ±nda kalmaktan kurtardÄ±.Â

Olay, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde merkez Karatay ilÃ§esi KÃ¶prÃ¼baÅŸÄ± Mahallesi Sedirler Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, merkez istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan plakasÄ± ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ belirlenemeyen otomobil, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen yayaya Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu kÄ±rdÄ±.

Kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yol kenarÄ±ndaki marketin Ã¶nÃ¼nde bekleyen iÅŸ yeri sahibi Musa BaÅŸak ile sohbet ettiÄŸi arkadaÅŸÄ± Abdullah Fidan ve iki Ã§ocuÄŸunun Ã¼zerine savruldu. Otomobilin Ã¼zerlerine geldiÄŸini fark eden market sahibi Musa BaÅŸak, Ã¶nce arkadaÅŸÄ± Abdullah Fidan'Ä± itekledikten sonra son hamleyle geri Ã§ekildi. YaptÄ±ÄŸÄ± anlÄ±k hamleyle otomobilin altÄ±nda kalmaktan kurtulan market sahibi, aynÄ± zamanda iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte arkadaÅŸÄ±nÄ±n da araÃ§ altÄ±nda kalmaktan kurtardÄ±.

SON ANDA

Otomobilin savrulmasÄ± sonucu aynanÄ±n Ã§arptÄ±ÄŸÄ± baba Abdullah Fidan kazayÄ± hafif sÄ±yrÄ±klarla atlattÄ±. YaÅŸanan kaza anÄ± ise marketin gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, otomobilin, Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan yayaya Ã§arpmamak iÃ§in aniden direksiyonu kÄ±rmasÄ± kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, yol kenarÄ±ndaki marketin Ã¶nÃ¼nde bekleyen market sahibi ve arkadaÅŸÄ± ile iki Ã§ocuÄŸunun Ã¼zerine doÄŸru gittiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Kamera kaydÄ±nda market sahibi Musa BaÅŸak'Ä±n hamlesiyle arkadaÅŸÄ±nÄ±n ve iki Ã§ocuÄŸunun otomobilin altÄ±nda kalmaktan son anda kurtulduÄŸu anlar da yer alÄ±yor.Â 

Market Sahibi Musa BaÅŸak, â€œKarÅŸÄ±dan gelen aracÄ±n yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek isteyen bir kiÅŸiye Ã§arpmamak iÃ§in Ã¼zerimize geldi. Burada sÃ¼rekli kaza oluyor. Buradaki setler yetkili yerlere yazÄ±lan dilekÃ§elerle setler iptal oldu. Biz buraya set yapÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. ArabanÄ±n geldiÄŸini gÃ¶rÃ¼nce arkadaÅŸÄ± itekledim can havliyle sonra da kendim kaÃ§tÄ±m. AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ indi kendisi yardÄ±m etti â€˜hastaneye falan gÃ¶tÃ¼reyimâ€™ dedi arkadaÅŸÄ±n kendisinde bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± gerek duymadÄ±k" diye konuÅŸtu.Â 

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