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    'Ölüm Patroniçesi' gözaltında

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    09.05.2018 - 20:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da, geçtiğimiz Şubat ayında uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest kalan Saide D., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tekrar gözaltına alındı.  14 kişilik çetenin çökertildiği operasyonda, Saide D'nin yakalandığı evin çocuk odasında uyuşturucu ele geçti. 'Ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D'nin evinin de arasında bulunduğu kaçak olan 8 ev de belediye tarafından yıkıldı. 

    Ölüm Patroniçesi gözaltındaSarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Çayırbaşı'nda uyuşturucu satan çeteye yönelik çalışma yürüttü. Bir süre yürütülen çalışmanın ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Saide D'nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 kilo 800 gram uyuşturucu, satışa hazır 300 fişek uyuşturucu madde ve 14 hap ele geçirildi.

    Saide D'nin yakalandığı evin çocuk odasında 18 uyuşturucu hap, 100 adet satışa hazır paketler halinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçti. 14 kişi Emniyette sorguya alınırken, Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi. 

    Operasyonun ardından baskına katılan belediye ekipleri, aralarında Saide D'nin yakalandığı evin de arasında bulunduğu 8 evi kaçak oldukları gerekçesiyle yıktı. 

    Ölüm Patroniçesi gözaltında

    ŞUBAT AYINDA SERBEST KALMIŞTI

    Saide D'nin çetesine yönelik geçen yıl Nisan ayında operasyon düzenlenmiş ve 28 kişi yakalanmıştı. Saide D. bu davadan tahliye olduktan sonra Çayırbaşı'na yerleşmiş, geçtiğimiz Şubat ayında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik operasyon başlatmıştı. Saide D.'nin de aralarında yer aldığı 15 kişi yakalanmış, yüklü miktarda bonzai, 4 silah ve bonzai yapımında kullanılan yüksek miktarda sentetik madde ele geçirilmişti. Çetenin uyuşturucu madde için "arkadaş", bonzai için ise "Murat Boz CD'si' diyerek şifreli konuştuğu belirlenmişti. Çetenin, çocukları uyuşturucu servisinde kullandıkları öne sürülmüştü. Saide D. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede serbest kalmıştı. 

    'Ölüm Patroniçesi' gözaltındaİstanbul'da, geçtiğimiz Şubat ayında uyuşturucu satan çetenin elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest kalan Saide D., Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tekrar gözaltına alındı. 14 kişilik çetenin çökertildiği operasyonda, Saide D'nin yakalandığı evin çocuk odasında uyuşturucu ele geçti. 'Ölüm patroniçesi' olarak anılan Saide D'nin evinin de arasında bulunduğu kaçak olan 8 ev de belediye tarafından yıkıldı.
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