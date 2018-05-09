'Ölüm Patroniçesi' gözaltında

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Çayırbaşı'nda uyuşturucu satan çeteye yönelik çalışma yürüttü. Bir süre yürütülen çalışmanın ardından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Saide D'nin de arasında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 3 kilo 800 gram uyuşturucu, satışa hazır 300 fişek uyuşturucu madde ve 14 hap ele geçirildi.

Saide D'nin yakalandığı evin çocuk odasında 18 uyuşturucu hap, 100 adet satışa hazır paketler halinde uyuşturucu ve hassas terazi ele geçti. 14 kişi Emniyette sorguya alınırken, Saide D.'nin kocası ve bir oğlunun uyuşturucudan, diğer bir oğlunun ise cinayetten tutuklu olduğu belirtildi.

Operasyonun ardından baskına katılan belediye ekipleri, aralarında Saide D'nin yakalandığı evin de arasında bulunduğu 8 evi kaçak oldukları gerekçesiyle yıktı.

ŞUBAT AYINDA SERBEST KALMIŞTI

Saide D'nin çetesine yönelik geçen yıl Nisan ayında operasyon düzenlenmiş ve 28 kişi yakalanmıştı. Saide D. bu davadan tahliye olduktan sonra Çayırbaşı'na yerleşmiş, geçtiğimiz Şubat ayında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik operasyon başlatmıştı. Saide D.'nin de aralarında yer aldığı 15 kişi yakalanmış, yüklü miktarda bonzai, 4 silah ve bonzai yapımında kullanılan yüksek miktarda sentetik madde ele geçirilmişti. Çetenin uyuşturucu madde için "arkadaş", bonzai için ise "Murat Boz CD'si' diyerek şifreli konuştuğu belirlenmişti. Çetenin, çocukları uyuşturucu servisinde kullandıkları öne sürülmüştü. Saide D. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede serbest kalmıştı.