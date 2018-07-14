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    'Oluk oluk kan' beraati

    Aziz ÖZEN / İSTANBUL
    14.07.2018 - 01:31 | Son Güncelleme:

    ‘BARIŞ İçin Akademisyenler Bildirisi’ni yayınlayan 1128 akademisyeni, internet sitesinde yazdığı, ‘Sözde aydınlar çanlar ilk önce sizin için çalacak’ başlıklı yazıda, “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve akan kanlarınızla duş alacağız” diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan Sedat Peker, beraat etti.

    Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘tehdit’ suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanık Sedat Peker katılmazken, 10 müşteki ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Müştekilerden Günizi Kartal, “Sanığın ‘Kanlarınızla duş alacağız’ ifadesi son derece korkunçtur. Sanık bu sözleri sanal ortamda değil, bir mitingde kalabalığa hitaben söylemiştir. Sözleri vahşet içermektedir. Ben bu nedenle sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum” dedi.

    Sedat Peker’in avukatı Turgay Özdoğan ise “Müvekkilimiz milliyetçi kişiliğe sahiptir. Kendisi, teröre destek veren kişileri uyarmak amacıyla söz konusu metni kaleme almıştır. Metin içerisinde yer alan ifadeler gerçek manada söylenmiş sözler değildir. Müvekkilim yılın iş insanı olarak seçilmiş, yardımsever birisidir. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

    HÂKİM: SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADI
    Hâkim, Sedat Peker hakkında her ne kadar ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘tehdit’ suçlarından cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından her iki suçtan da beraatine karar verdi. 

    Etiketler: Barış için Akademisyenler İnisiyatifi , gazetehaberleri
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