'Olta' vurgununa helikopterli operasyon
Bankaların internet sayfalarının benzerlerini hazırlayarak sosyal medyada paylaşıp, sitelere girenlere araba ve para ödülü kazandıkları mesajı geçerek tuzağa düşüren 44 kişilik çete helikopterli operasyonla çökertildi. Olta yöntemini kullanan çetenin 600 bin TL’lik vurgun yaptığı belirlendi.
Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarlarda para çekildiğini söyleyerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Savcılık olayın araştırışması için İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmaya göre çete, bankaların benzer sayfalarını yaparak Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Paylaşımlarda verilen banka sayfasına girildiğinde araba ve para ödülü verileceği belirtildi. Bu şekilde tuzağa düşen kişiler sayfaya girdiğinde çetenin olta sitelerine yönlendirildi. Bu siteler üzerinden müşterilerin banka hesap bilgileri ve sms ile gönderilen tek kullanımlık şifreler ele geçirildi. Bu bilgilerle mobil bankacılık üzerinden müşterilerin hesapları boşaltıldı. Ekipler yaptıkları araştırmada elebaşılığını Cihan Ş’ni yaptığı 44 kişilik organize dolandırıcılık çetesine ulaştı.
6 ay süren takibin ardından İstanbul merkezli 9 ilde helikopter destekli operasyon başlatıldı. Cihan Ş.’nin de aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 laptop, 31 cep telefonu, 37 sim kart, 5 sabit disk, 4 flaş bellek ve 3 hafıza kartı ele geçti. Çetenin tuzağa düşürdüğü banka müşterilerinin hesaplarından 600 bin TL çektiği belirlendi. Çetenin ele geçirdiği paraları yüzde 10 komisyon karşılığı anlaştığı kişilerin hesaplarına yönlendirdiği ve bu kişilerin de hesaplarına gelen paraları çekerek çeteye verdiği saptandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 44 kişiden 11’i tutuklandı. 33 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.
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