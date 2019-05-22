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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Vural BOZOK/GÖKEÇADA (Çanakkale) (DHA)
22.05.2019 - 14:32, Son Güncelleme:

Öldürüp evini soymuşlar! 6 kişi gözaltında...

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Öldürüp evini soymuşlar! 6 kişi gözaltında...

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Rum asıllı Zafir Pinar'ın (86) evinde elleri ayakları bağlı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında cinayet zanlısı 6 kişi gözaltına alındı.

Gökçeada ilçesinde 14 Mayıs tarihinde Zarife Tepesi mevkiindeki evinde yalnız yaşayan Rum asıllı Zafir Pinar'a yemek götüren komşusu kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve gelen jandarma ekibi, girdikleri evde yaşlı adamın, elleri ve ayakları bağlanmış haldeki cesedini buldu. Pinar'ın bulunduktan bir gün önce öldürüldüğü değerlendirilirken, cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Pinar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri bugün cinayet zanlısı olarak 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin sorgusu sürerken Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zafir Pinar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlı şekilde bulunan maktulün ölü muayenesi yapılıp, kesin ölüm nedeninin tespiti ve diğer ayrıntılı tıbbi incelemelerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na intikal ettirilmiş; olayın failleri oldukları değerlendirilen ve haklarında yeterli delil bulunan 6 şüpheli bugün gözaltına alınmış, şüphelilerin konutlarında yaptırılan aramada maktulden aldıkları değerlendirilen bir miktar Euro ve TL cinsinden para, ziynet eşyası, plastik kelepçeler ve maktule ait bir kısım şahsi eşyalar ele geçirilmiş olup soruşturma titiz bir şekilde devam ettirilmektedir."

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