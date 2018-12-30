Öldürülen sporcunun ailesinden tepki: İnsanlık utansın
İzmir’in Buca ilçesinde, sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından tabanca ile öldürülen vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere sahip Pınar Çoban, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Çoban'ın ailesi, kadın cinayetlerine tepki gösterdi.
Vücut geliştirme sporunda uluslararası derecelere imza atan 31 yaşındaki sporcu Pınar Çoban, Buca ilçesi Aydın Hat Boyu Caddesi’ndeki evde sevgilisi Ferhan Sarıçam tarafından öldürüldü. Ferhan Sarıçam, amcasını telefonla arayıp cinayeti itiraf ettikten sonra intihar etti.
Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu Pınar Çoban, dünyanın önde gelen vücut geliştirme ve fitness şampiyonalarından olan NAC World Championship 2016’da kategorisinde 4., geçen yıl Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen NAC Ms. and Mr. Universe Şampiyonasında da 2. olmuştu. 11 yaşında bir kız çocuğu annesi olan Çoban, ikamet ettiği Bornova ilçesindeki Yunus Emre Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
"SON BULSUN"
Cenazede kadın cinayetlerine tepki gösteren baba Mustafa Çoban, "Kadınların ne kadar hunharca katledildiğini görüyoruz. İnsanlık utansın. Kadın insandır. Bizler onlardan doğduk. Bu bir kadın cinayeti değil. Kadın katliamıdır. Buna kurban gitti kızım. Bu son olmayacak biliyoruz ama son bulsun. Lanetliyorum" derken, anne Nesrin Çoban da, "Benim çocuğumu öldürdüler. Kimseler ölmesin ne olur. Kızımın bir yavrusu kaldı. O yavruyu da mı düşünmedi" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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