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    Olaylı derbide 22 kişi daha adliyeye sevk edildi

    DHA - AA
    27.04.2018 - 07:43 | Son Güncelleme:

    Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylara ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılardan, işlemleri tamamlanan 22'si daha Anadolu Adliyesi'ne gönderildi.

    Adliyeye dün getirilerek savcılıkça sorgulanan 25 şüpheliden, aralarında Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet veren S.D'nin de bulunduğu 5'i "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanmaları, 15'i "yasak madde kullanarak müsabaka düzenini bozma" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edilmiş, 5'i serbest bırakılmıştı. Hakimliğe sevk edilen 5 şüpheliden, S.D.'nin de aralarında olduğu 3'ü tutuklanmıştı.

    Etiketler: derbi , Ziraat Türkiye Kupası , gündem
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