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    Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

    Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA)
    22.04.2018 - 07:41 | Son Güncelleme:

    Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden bir grup sağlık kontrolünden geçirildi.

    Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

    Etiketler: Fenerbahçe , Beşiktaş , olaylı derbi , gündem
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