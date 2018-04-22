Olaylı derbi soruşturmasında yeni gelişme! Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

Üsküdar Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ndeki şüphelilerden bir grup beyaz bir bir polis minibüsüyle hastaneye getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler yeniden Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.