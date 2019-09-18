‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu
GeriGündem ‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali VARLI - BERLİN
18.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu

Almanya’da yaşayan ve küçük yaşta babasını kalp hastalığından kaybeden Dilek Gürsoy, doktor olmaya karar verdiğinde önce öğretmeni “Okuyamaz” diye karşı çıktı, ardından annesi “Sağlık alanında oku yeter” dedi. Dilek Gürsoy engelleri tek tek aşıp kalp cerrahı oldu ve bu ülkede ‘yılın doktoru’ seçildi. Avrupa’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Gürsoy’un hedefi yapay kalp merkezi kurmak.

EK Gürsoy 1976 yılında işçi anne ve babanın üçüncü çocuğu olarak Almanya’nın Neus kentinde doğdu. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. Okuma yazması bile olmayan annesi onu ve iki kardeşini büyüttü, okuttu. Hayali doktor olmaktı. İlkokulu bitirdiğinde öğretmeni “Dilek liseyi başaramaz” diye lise eğitimi almasına karşı çıktı. Eğitmeni devreye girip öğretmeni ikna edince liseye kaydı yapıldı. Lise bitirme notu tıp fakültesi için yetersiz kalınca, bu kez sınava girip bu engeli de geçti:

“Doktor olmak benim çocukluğumdan beri kafamdaydı. Annem sağlık alanında meslek eğitimi yapmamı istiyordu. Çünkü sürekli hastalanıyordu. Onun hedefi benim eczacı olmamdı. Doktor olmayı başaramam diye düşünüyordu. Annem ‘Eczacı ol kızım yeter’ dedi. Ben onu dinlemedim, kalp cerrahi oldum. Annem şimdi benimle gurur duyuyor. Kalp doktoru olmam fikri ise tıp fakültesindeki ilk yıllarımda etkilendiğim bir kalp ameliyatından sonra doğdu. O kalp ameliyatı benim yönümü belirledi.”

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Dr. Dilek Gürsoy 2012 yılında gerçekleştirdiği yapay kalp nakli ile adını dünyaya duyurdu. Adını kalp cerrahisinde tarihe yazdırdı. Yapay kalp cerrahi dalında yaptığı çalışmalarla Almanya’da yılın doktoru seçildi.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen ‘Alman Tıp Ödülü’nü (German Medical Award) 18 Kasım’da törenle alacak olan Dilek Gürsoy şimdi de yapay kalp merkezi kurmak için kolları sıvadı:

‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu

AKADEMİK KARİYER YERİNE AMELİYATHANE

“Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah olmam benim için gurur verici. Ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Alanda çalışmak önemli. Bu yüzden akademik kariyer yapmak yerine ameliyatlara yöneldim. Üniversitelerde doçent ve profesör olmak da vardı. Ancak bu benim için cazip değil. Uzun zamandır kafamda yapay kalp merkezi kurmak vardı. Bunun için son çalıştığım hastaneden de ayrıldım. Şimdi enerjimi yapay kalp merkezi kurmak için harcıyorum. Yapay kalp naklinde dijital destek çok önemli. Bu alanda yatırım yapmak lazım. Merkezi ancak üniversitelere bağlı hastanelerde açabiliriz. Görüşmelere başladım. Çok kolay bir iş değil. İşin zorlukları var. Almanya’nın yapay kalp merkezine büyük ihtiyacı var. Siyasetçilerle ve üniversite yönetimleriyle görüşmelerim sürüyor. İşin daha başındayız.”

ERKEK EGEMEN BİR ALAN

KALP hastalıkları alanında erkek doktorların egemen olduğunu belirten Dr. Gürsoy şöyle konuştu: “Kalp cerrahi veya kalp doktoru kadınların yaşadığı çok zorluklar var. Ben göçmen veya Türk kökenli olduğum için mesleki hayatımda hiç dışlanmadım ve zorluk çekmedim. Ama kadın olarak cerrahi alanda çalışmak çok zor. Başlangıçta hocalarım bana çok destek oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Bunu inkar edemem. Ancak ne zaman ki görevlere talip olunca zorluklar ve dışlamalar başlıyor. Birçok kalp cerrahi kadın doktorlar dışlanma ve erkek meslektaşlarının olumsuz tutumları nedeniyle cerrahlığı bırakıp, muayenehane açıyor. Kadınlar gerçekten kalp cerrahi alanında önemli zorluklar yaşıyor. Çünkü bu alan erkeklerin ağırlıkta bulunduğu bir bölüm.”

EN BÜYÜK SORUN KALP NAKLİNDE

Kalp hastalıklarının tedavisinin çok ilerlediğini belirten Dr. Gürsoy “Yıllar önceyle kıyaslanamayacak düzeyde kalp rahatsızlıklarının tedavisi kolaylaştı. Ben 10 yaşındayken babamı kalp kulakçığındaki problem nedeniyle kaybettik. O hastalıktan şimdi ölen yok. Ancak kalp nakli konusunda henüz büyük sorunlar bulunuyor. Yeteri kadar bağış yapılmadığı için nakil bekleyen hasta sayısı çok fazla. Burada yapay kalp devreye girmeli. Yapay kalbe yönelik fazla yatırım yapılmalı, bu alandaki çalışmalar daha büyük destek sunulmalı. Bu yüzden de ben yapay kalp merkezi kurulması konusunda ısrarlı çabamı sürdüreceğim” dedi.

SAĞLIK BAKANI TEBRİK ETTİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy’u arayıp tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca, telefonla görüntülü aradığı Gürsoy'u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşların gururu olduğunu belirtti. Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy'un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Gürsoy'u 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 6’ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na davet eden Koca, başarılı hekimin çalışmalarını bakanlık olarak destekleyeceklerini kaydetti. Dilek Gürsoy ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümler gerektiğini aktardı. Bakan Koca’nın ekim ayında İstanbul'da yapılacak kurultay davetine ise “Memnuniyetle gelirim” yanıtını verdi. (AA)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
"Adnan Oktar Suç Örgütü" davasında dikkat çeken ifadeler
Sıra İstanbul'a geldi... Bakanlık Google Haritalar'dan tek tek tespit etti
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu