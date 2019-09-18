‘Okuyamaz’ dediler kalp cerrahı oldu

EK Gürsoy 1976 yılında işçi anne ve babanın üçüncü çocuğu olarak Almanya’nın Neus kentinde doğdu. Henüz 10 yaşındayken babasını kaybetti. Okuma yazması bile olmayan annesi onu ve iki kardeşini büyüttü, okuttu. Hayali doktor olmaktı. İlkokulu bitirdiğinde öğretmeni “Dilek liseyi başaramaz” diye lise eğitimi almasına karşı çıktı. Eğitmeni devreye girip öğretmeni ikna edince liseye kaydı yapıldı. Lise bitirme notu tıp fakültesi için yetersiz kalınca, bu kez sınava girip bu engeli de geçti:

“Doktor olmak benim çocukluğumdan beri kafamdaydı. Annem sağlık alanında meslek eğitimi yapmamı istiyordu. Çünkü sürekli hastalanıyordu. Onun hedefi benim eczacı olmamdı. Doktor olmayı başaramam diye düşünüyordu. Annem ‘Eczacı ol kızım yeter’ dedi. Ben onu dinlemedim, kalp cerrahi oldum. Annem şimdi benimle gurur duyuyor. Kalp doktoru olmam fikri ise tıp fakültesindeki ilk yıllarımda etkilendiğim bir kalp ameliyatından sonra doğdu. O kalp ameliyatı benim yönümü belirledi.”

Çocukluk hayalini gerçekleştiren Dr. Dilek Gürsoy 2012 yılında gerçekleştirdiği yapay kalp nakli ile adını dünyaya duyurdu. Adını kalp cerrahisinde tarihe yazdırdı. Yapay kalp cerrahi dalında yaptığı çalışmalarla Almanya’da yılın doktoru seçildi.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de tıp alanında başarılı çalışmalar yürüten hekimlere ve tıbbi kuruluşlara verilen ‘Alman Tıp Ödülü’nü (German Medical Award) 18 Kasım’da törenle alacak olan Dilek Gürsoy şimdi de yapay kalp merkezi kurmak için kolları sıvadı:

AKADEMİK KARİYER YERİNE AMELİYATHANE

“Avrupa’da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah olmam benim için gurur verici. Ben insanlara yardım etmeyi seviyorum. Alanda çalışmak önemli. Bu yüzden akademik kariyer yapmak yerine ameliyatlara yöneldim. Üniversitelerde doçent ve profesör olmak da vardı. Ancak bu benim için cazip değil. Uzun zamandır kafamda yapay kalp merkezi kurmak vardı. Bunun için son çalıştığım hastaneden de ayrıldım. Şimdi enerjimi yapay kalp merkezi kurmak için harcıyorum. Yapay kalp naklinde dijital destek çok önemli. Bu alanda yatırım yapmak lazım. Merkezi ancak üniversitelere bağlı hastanelerde açabiliriz. Görüşmelere başladım. Çok kolay bir iş değil. İşin zorlukları var. Almanya’nın yapay kalp merkezine büyük ihtiyacı var. Siyasetçilerle ve üniversite yönetimleriyle görüşmelerim sürüyor. İşin daha başındayız.”

ERKEK EGEMEN BİR ALAN

KALP hastalıkları alanında erkek doktorların egemen olduğunu belirten Dr. Gürsoy şöyle konuştu: “Kalp cerrahi veya kalp doktoru kadınların yaşadığı çok zorluklar var. Ben göçmen veya Türk kökenli olduğum için mesleki hayatımda hiç dışlanmadım ve zorluk çekmedim. Ama kadın olarak cerrahi alanda çalışmak çok zor. Başlangıçta hocalarım bana çok destek oldu. Onlardan çok şey öğrendim. Bunu inkar edemem. Ancak ne zaman ki görevlere talip olunca zorluklar ve dışlamalar başlıyor. Birçok kalp cerrahi kadın doktorlar dışlanma ve erkek meslektaşlarının olumsuz tutumları nedeniyle cerrahlığı bırakıp, muayenehane açıyor. Kadınlar gerçekten kalp cerrahi alanında önemli zorluklar yaşıyor. Çünkü bu alan erkeklerin ağırlıkta bulunduğu bir bölüm.”

EN BÜYÜK SORUN KALP NAKLİNDE

Kalp hastalıklarının tedavisinin çok ilerlediğini belirten Dr. Gürsoy “Yıllar önceyle kıyaslanamayacak düzeyde kalp rahatsızlıklarının tedavisi kolaylaştı. Ben 10 yaşındayken babamı kalp kulakçığındaki problem nedeniyle kaybettik. O hastalıktan şimdi ölen yok. Ancak kalp nakli konusunda henüz büyük sorunlar bulunuyor. Yeteri kadar bağış yapılmadığı için nakil bekleyen hasta sayısı çok fazla. Burada yapay kalp devreye girmeli. Yapay kalbe yönelik fazla yatırım yapılmalı, bu alandaki çalışmalar daha büyük destek sunulmalı. Bu yüzden de ben yapay kalp merkezi kurulması konusunda ısrarlı çabamı sürdüreceğim” dedi.

SAĞLIK BAKANI TEBRİK ETTİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Almanya'da yılın doktoru ödülünü alan Kalp Cerrahı Dr. Dilek Gürsoy’u arayıp tebrik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Fahrettin Koca, telefonla görüntülü aradığı Gürsoy'u başarılı çalışmaları ve aldığı ödül için tebrik ederek, Türkiye'de ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşların gururu olduğunu belirtti. Kalp naklinin en zor organ nakli olduğunun altını çizen Koca, Gürsoy'un yapay kalp konusundaki çalışmalarının son derece önemli olduğunu söyledi. Gürsoy'u 29 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek 6’ncı Türk Tıp Dünyası Kurultayı’na davet eden Koca, başarılı hekimin çalışmalarını bakanlık olarak destekleyeceklerini kaydetti. Dilek Gürsoy ise Bakan Koca'ya teşekkür ederek çalışmalarına yılmadan devam edeceğini, organ bağışının yetersiz olması sebebiyle alternatif çözümler gerektiğini aktardı. Bakan Koca’nın ekim ayında İstanbul'da yapılacak kurultay davetine ise “Memnuniyetle gelirim” yanıtını verdi. (AA)