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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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09.01.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

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Okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...

Van, Bitlis ve Hakkari’nin bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Yüksekova'da okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

Bölgede etkisini artıran yoğun kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı nedeniyle Van’ın Edremit, Tuşba, İpekyolu, Çatak, Bahçesaray ve Başkale ile Bitlis’in Adilcevaz ile Hakkari il geneli ile Şemdinli, Derecik ve Çukurca ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

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YÜKSEKOVA’DA OKULLAR TATİL

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 4 günden beri etkisini sürdüren kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 40, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. İlçede ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. Okulların tatil olduğundan habersiz servis minibüsüyle yola çıkan öğretmenler ise zor anlar yaşadı.

Okulların tatil edildiğinden habersiz yola çıkınca...
METEOROLOJİ'DEN VAN VE HAKKARİ İÇİN UYARI

Meteoroloji, Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevresinde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, yağışların öğle saatlerine kadar Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının 2-4 derece düşeceği tahmin edilen bölgede, rüzgar güney ve güneydoğudan orta kuvvette, yer yer kuvvetli esecek.

Gece gerçekleşen en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Van ve Muş'ta 1, Bitlis ve Hakkari'de 4 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının Van'da 1, Muş'ta 0 ve sıfırın altında olmak üzere Bitlis ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu ve kar yağışlı, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu olacak.
Van'ın güney ilçeleri ile Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar yer yer yoğun kar beklendiğinden çığ, buzlanma ve don olayına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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