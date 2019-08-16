Okulların açılmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman bitiyor?
Yaklaşık 3 ay süren yaz tatilinin sonlarına doğru gelen öğrenciler, okulların açılmasına kısa süre kala, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2019-2020 eğitim öğretim yılı takvimini araştırmaya başladı. Yaz tatilinin biteceği tarihi merak edenler, internet üzerinden, 'Okulların açılmasına kaç gün kaldı?' sorusunun cevabın arıyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında bilgiler.
Yaklaşan eylül ayıyla beraber, milyonlarca öğrenci ve velinin okulların başlayacağı tarihle ilgili araştırmaları hızlandı. Özellikle tatilde olan ve yaşadıkları ile geri dönüş hazırlığı yapanlar, planlarını okulların başlayacağı tarihe göre şekillendirecekler. MEB, geçtiğimiz haftalarda öğrencilerin tatil sürelerinde değişiklik yapıldığını belirtmişti. Peki bu sene okullar ne zaman açılıyor? Okulların açılmasına kaç gün kaldı? İşte, yaz tatili süreci ve okulların başlayacağı tarih hakkında detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
OKUL KAYITLARI DEVAM EDİYOR
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
YAZ TATİLİ SÜRESİNE İLİŞKİN BAKAN'DAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
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