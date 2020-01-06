Okullarda 2904 kadın müdür

Gelen yanıta göre bakanlığa bağlı birimlerde 548 bin 858 kadın, 479 bin 27 erkek personel çalışıyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışanların yüzde 53’ü kadın olmasına rağmen, kadın yönetici sayısı sınırlı. Bakanlıkta 16 daire başkanı, bir genel müdür, iki il milli eğitim müdürü, 13 il milli eğitim müdür yardımcısı, 25 il milli eğitim müdürlüğü şube müdürü, 12 ilçe milli eğitim müdürü, 132 ilçe milli eğitim müdürlüğü şube müdürü, 2 bin 904 okul müdürü ve 13 bin 291 müdür yardımcısının kadın personel olduğu belirtildi. Taşcıer, “Türkiye’de 54 bin 36 devlet okulu bulunuyor ancak yalnızca 2 bin 904’ünde müdür kadın. Yani okulların sadece yüzde 5.3’ünde kadın müdür var. Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2020 raporunda cinsiyet eşitsizliğinde Türkiye 153 ülke arasında 130. sırada bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki kadın yönetici sayısı da bu sıralamayı doğruluyor” dedi. m Rifat BAŞARAN/ANKARA