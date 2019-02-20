Okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğretmen için 4 Şubat'ta başladı. Gözler şimdi yorucu dönemin biteceği ve yaklaşık üç ay sürecek 2019 yaz tatilinin başlayacağı tarihte. Peki, okullar ne zaman yaz tatiline girecek?
Okul öncesinde 1 milyon 542 bin 491, ilköğretimde 10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğretimde 5 milyon 391 bin 580 olmak üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 öğrenci ve 1 milyon 121 bin 225 öğretmenin 4 Şubat'ta başlayan ikinci dönem maratonu, haziran ayında son bulacak. İşte, 2019 yaz tatilinin başlayacağı ve okulların kapanacağı tarih...
4 Şubat'ta başlayan eğitimin ikinci yarıyıl dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek.
TASARIM BECERİ ATÖLYELERİ MEB MEVZUATINDA
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan "Tasarım Beceri Atölyeleri"nin her okulda kurulması düzenlenirken, il ve ilçe merkezlerinde ölçme değerlendirme merkezlerinin açılabilme şartları da tanımlandı.
Yönetmelikte, 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ndeki hedef dikkate alınarak "her okulda, okulun özelliğine uygun yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, laboratuvar, bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, çok amaçlı salon, spor salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunmasına" ilişkin şartlara "Tasarım Beceri Atölyeleri" eklendi.
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