Okullar ne zaman kapanıyor? Şubat tatili ne zaman başlayacak?

Yoğun ders ve ödev temposundan kısa bir süre bile olsa uzaklaşmak isteyen öğrenciler, karnelerini alacakları tarihi adeta iple çekiyor. Sömestr ya da 15 tatil olarak da bilinen ara dönem tatilinin başlangıç tarihini sorgulayan öğrenciler, bu hususta MEB'in açıkladığı tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, 15 tatilin başlayacağı tarih...

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ OLUŞTURDU

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, ailelerle iş birliği kapsamındaki uygulamalar, "Eğitim Takvimi" ile bir adım ileriye taşındı.

Özgün niteliğe sahip "Eğitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor.

Merakı, iş birliğini, paylaşmayı, değerlerin önemini vurgulayan zengin bir içeriğe sahip takvim, Saatli Maarif Takvimi sıcaklığını yansıtıyor.

Her yeni güne, "Bugün 24 saat ve her saniyesi çok kıymetli" başlığıyla yaprakları aralanan takvim, 1 Ocak'tan itibaren tüm okullarda, ücretsiz mobil uygulamasıyla cep telefonlarında, sesli dijital takvim yapraklarıyla sosyal medyada ve radyo tiyatrosu tadında radyolarda, öğretmenler, aileler ve öğrencilerle buluşacak.

ZENGİN İÇERİK

Takvim yapraklarının ön yüzünde eğitim, kültür, sanat ve çocuğa dair "Günün Sözü"; Türkçede kullanılan ancak anlamı daha az bilinen 365 kelimelik bir seçkinin parçası olan "Günün Kelimesi"; çocukla, eğitimle, aileyle bağlantılı, sevgi, saygı, çalışmak, onurlu olmak, gayret etmek gibi değerleri anlatan "Günün Atasözü"; günlük kullanımda sıkça yapılan yanlışlar sebebiyle dilimize yanlış yerleşmiş kelimelerin doğru kullanımına işaret eden "Günün Doğrusu" bölümleri yer alıyor.

Yaprakların arka yüzünde ise okul öncesinden, ortaokula kadar geniş bir yaş aralığını kapsayacak şekilde tasarlanan pratik, faydalı ve maliyetsiz "Günün Oyunu", Türk kültürüne ait bilinmesi gereken isim, obje, yer, yemek gibi bilgilerden oluşan "Günün Değeri"; ailelere iletişim, eğitim, hayat görüşü, pratik bilgi gibi bakış açısı oluşturabilecek "Günün Önerisi"; okul öncesinden liseye kadar ailelerin çocuk ve eğitimle ilgili yaşadığı genel sorunlara yönelik "Günün Çözümü" ve son olarak çocukların merak ettikleri ve en çok sordukları sorulara bilimsel açıklamalar getiren bölüm olan "Günün Nedeni" paylaşılıyor.