Okullar ne zaman kapanıyor? 2019 2020 okullarda ilk ara tatil ne zaman?
9 Eylül tarihinde yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla, milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Okullarda yazılı ve sözlüler için tempolu süreç başlarken, öğrenciler şimdiden dinlemek için ara tatiller ve yarı yıl tatili ile ilgili araştırma yapmaya başladı. "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusunun yanıtını arayanlar, MEB'in takvimine ulaşmak istiyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? İşte, o konular hakkında merak edilenler.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu seneden itibaren geçerli olmak üzere 3 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamında, 2019 2020 yılı eğitim öğretim döneminde, öncelikle ilk ara tatil kasım ayında yapacak. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor? İşte, ara tatil takvimi hakkında tüm detaylar.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.
NİSAN TATİLİ NE ZAMAN?
6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YENİ EBA HİZMETE GİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 10 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) öğrenci ve öğretmenlere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeniledi.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce (YEĞİTEK) 2023 Eğitim Vizyonu'ndaki hedefler doğrultusunda yenilenen EBA, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrenci ve öğretmelerin hizmetine sunuldu ve hafta başında yayına başladı.
Bu arada ders kitaplarına kare kodlar yerleştirilerek mobil uygulama ile ilgili dersin içeriklerine yeni EBA üzerinden doğrudan erişim sağlamak mümkün hale getirildi.
Ders kitapları, anlatım videoları, sınavlar ve diğer uygulamaların tek alandan, kolay erişilebilir şekilde sunulduğu portalda kazanımlarla eşleşen içerikler, EBA Ders'te ilgili ders alanına alındı.
eni EBA'da kazanımlarla doğrudan eşleşmeyen fakat öğretmen ve öğrencilerin kişisel gelişimlerine veya eğlenceli zaman geçirmelerine katkı sağlayacak diğer destekleyici içerikler de oluşturulan "Kütüphane" alanından sunuluyor.
Öğretmenlerin ders saatlerini zenginleştirmek amacıyla FATİH Projesi kapsamında okullara dağıtılan etkileşimli tahtalar için geliştirilen özel içerikler de EBA'da yerini aldı.
Zorunlu ve seçmeli derslerin müfredatları EBA'ya tanımlanırken, branş öğretmenlerine sistemde öğrencilerine çalışma gönderebilme, içerik üretimi yapabilme ve soru-sınav oluşturabilme imkanı sunuldu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle