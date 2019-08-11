Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinin bitmesine kaç gün kaldı?
Milyonlarca öğrencinin 14 Haziran'da karneleri almasıyla başlayan yaz tatili sürecinde sona yaklaşıldı. Eylül ayına kısa süre kala, yeni eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi ile ilgili araştırmalar hem öğrenciler hem de veliler tarafından hızlandı. Planlarını yaz tatilinin biteceği tarihe göre şekillendirecek olanlar internet üzerinden, 'Okullar ne zaman açılacak?' sorusunun cevabını arıyor. İşte, 2019-2020 eğitim öğretim dönemi başlangıç tarihi.
Tatilde olan ve ikamet ettikleri şehre geri dönüş için okulların açılmasını bekleyen öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim bilgilerini sorguluyor. Bakanlık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamalara göre, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler biraz daha fazla tatil yapma imkanını kullanacak. Peki, bu yıl okullar hangi tarihte açılacak? İşte, yaz tatilinin bitiş tarihine yönelik bilgiler.
Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre okullar, 9 Eylül 2019'da açılacak. Bu yıl uygulamaya geçecek olan yeni sisteme göre 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak.
Yarıyıl tatili ise, 20-31 Ocak 2020 tarihi belirlendi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
YAZ TATİLİ KISALACAK İDDİALARINA BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
MEB Bakanı Ziya Selçuk, düzenlemeyle ilgili şu bilgileri paylaşmıştı;
"Nisan ve Kasım'da birer haftalık ara tatil olacak. Bizim yaz tatilini kısaltmamız söz konusu değil. 11 haftaya düşürülmesi, yüzde 10'luk indirimden söz ediyoruz.
İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerine denk gelecek.
Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.
- 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başlayacak.
- 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.
- Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)
- İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.
- 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)
- 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
İLKOKUL KAYITLARI DEVAM EDİYOR
İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 1 Temmuz itibariyle başladı. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre bu kayıtlar, e-Okul sistemi üzerinden e-kayıt yöntemiyle alınacak.
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