Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

'15 tatil' ya da 'şubat tatili' olarak da bilinen yarıyıl tatili 2019-2020 eğitim yılı birinci kanaat döneminin karne ve belgelerinin dağıtılmasının ardından başlamıştı. Gözler şimdi okulların açılacağı ve ikinci dönemin başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE 5 DENEYİM

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinde öğrencilerin becerileri geliştirecek tatil programını yayınlandı. İlkokul öğrencileri için "Yarıyıl Tatiline Hoş Geldin" Ortaokul öğrencileri için "Üç Yüz Seksen Dört Saat" programlarına MEB'in internet sitesinden erişim sağlanacak.

BAKAN ZİYA SELÇUK: TATİLDE EVLERE KAPANMAYIN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesaplarından yarıyıl tatiliyle ilgili bir video paylaştı. Videoda, çocuklar ve gençlere seslenerek, bir ricada bulunmak istediğini belirten Selçuk, "Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun" dedi.