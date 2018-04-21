Okuldaki kavga mahkemelik: 'Öğretmen kızımı deli ilan etti'

İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine de resmi başvuru yapan anne Selviye A., her şeyin evlerinde yangın çıkmasıyla başladığını belirterek, ifadesinde şunları anlattı: “Yangından bir süre sonra kızım okuluna geri döndü. Öğretmeni kızıma ‘Evi sen yakmışsın. Senin psikolojin bozuk olabilir. Annen seni doktora götürsün öyle okula gel’ demiş. Kızım yaşadıklarını bana anlatınca öğretmeniyle konuşmak istedim. Ancak işler daha da kötüye gitti.”

‘TAHTAYA ÇIKARMIŞ’

İfadesinde öğretmeniyle yaptığı konuşmadan sonra kızına yönelik baskıların daha da arttığını savunan anne Selviye A., şöyle devam etti: “Kızım hiçbir etkinliğe alınmamaya başladı. Hatta öğretmeni kızımın tayt giymesine kadar karıştı. Kızım, öğretmeninin kendisini tahtaya çıkardığını ‘Bu yalancı ile kimse arkadaş olmayacak’ dediğini bana anlattı. Ben de hemen okul müdürüyle görüştüm.”

‘KIZIM YALNIZ BIRAKILDI’

“Şikâyetçi olunca öğretmen diğer çocukları da etkisi altına aldı. Kızım okulda yalnız kaldığını arkadaşlarının kendisiyle oynamadığını anlatıyordu. Hatta kızımı dövüp yüzüne tükürüyorlarmış. Hem de bu olaylar öğretmenin gözü önünde oluyormuş. Ben bunların hepsini idareye bildirdim, dilekçeler yazdım ama sonuç alamadım.”

‘KIZIN BİLEKLERİNİ KESTİ’

Milli Eğitime yazdığı dilekçede başından geçen bir olayı anlatan anne Selviye A. “Bilge B. beni okula çağırdı. Telaşla okula gittim. Bana ‘Kızın bileklerini kesmiş’ dedi. Bir anda nutkum tutuldu. Tam bayılacakken kızımı koridorda gördüm. Hemen bileklerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Öğretmen, ‘Bir şey yok ama yapabilirdi, elinde cam parçası vardı’ dedi. Ben de ‘8 yaşındaki çocuk intiharı ne bilir! Sen nasıl öğretmensin?’ dedim. Yaşananlardan okul müdürünün de bilgisi var” dedi.

‘OKULA GİRİŞİM YASAKLANDI’

Okulda yaşananlarla ilgili Hürriyet muhabirine konuşan Selviye A., “Şikayet dilekçelerimde, ifademde her şeyi anlattım. Anlattıklarım uydurulacak şeyler değil. Bu bir dram. Sırf hakkımı aradım diye öğretmen beni tehditle suçladı, okulun bahçesine girişim bile yasaklandı. Sırf kızımın eğitim hayatı etkilenmesin diye sustum, kabul ettim. Buna rağmen kızımı deli ilan ettiler, okul hayatını çaldılar” diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ KONUŞTU

İddialarla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığını kaydeden Okul Müdürü Tahir Mecek, “Öğretmenimiz konuşmak istemiyor. Zaten konu adli mercilere de intikal etti. Gerekli ifadeler alındı. Bundan sonraki süreç resmi olarak devam edecek. Öğrencimizin de sınıfı değiştirildi. Ayrıca rehberlik öğretmeni de gerekli görüşmeleri kendisiyle yapıyor. Keşke bunlar hiç yaşanmasaydı” diye konuştu.

SINIF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI

Kazım Şanöz İlköğretim Okulu’nda yaşananlarla ilgili Hürriyet muhabirine konuşan bir başka öğretmen şu bilgileri verdi: “Veli 9 sayfa, Bilge öğretmen 17 sayfa dilekçe verip şikâyetçi oldu. Bu işten asıl zarar gören ise öğrencimiz. Armina’nın sınıfını değiştirdik. Şu an yeni arkadaşlarıyla herhangi bir sorun yok. Soruşturma süreci de başladı. Bize göre hem veli de, hem de öğretmenimizde bazı fevri davranışlar oldu.”

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