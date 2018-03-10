Okulda iğrenç olay... Önce taciz sonra tehdit...



Adana’da okul müdürü İsmail Ü, 6 ayrı öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sanık hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddiaya göre, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Ü, Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulundu.

Bunun üzerine Ü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından soruşturma geçirdi ve okuldan uzaklaştırılarak Çamlıbel Lisesi’ne tayin edildi. İsmail Ü, bu okulda da görevine gitmeyerek rapor aldı ve tekrar soruşturmadan sonra Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevine atandı. Görevine atandıktan sonra Ü, okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K.(17), G.K.(17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü.’ye (18) çeşitli tarihlerde taciz girişiminde bulundu. Öğrencileri genellikle yanına çağırıp elini omuzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğu iddia edilen Ü.'nün bu tacizlerine daha fazla dayanamayan öğrenciler, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldular. Bu sırada ise Ü, öğrencilere, ‘benim arkam kuvvetli bana kimse karışamaz’ sözleriyle tehditlerde bulundu.

Polis ekipleri de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdikleri taciz olayıyla ilgili İsmail Ü.'nü 17 Ocak tarihinde gözaltına aldı. Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine konulan İsmail Ü. önümüzdeki günlerde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla yargılanacağı öğrenildi. Öte yandan, İsmail Ü. için 100 yıl hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı.