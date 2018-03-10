Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Okulda iğrenç olay... Önce taciz sonra tehdit...

    Okulda iğrenç olay... Önce taciz sonra tehdit...

    Hürriyet Haber
    10.03.2018 - 16:25 | Son Güncelleme:

    Adana'da 6 öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla okul müdürü hakkında 'çocuğun cinsel istismar' suçundan 100 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.


    Adana’da okul müdürü İsmail Ü, 6 ayrı öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Sanık hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 100 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddiaya göre, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Ü, Mart 2016 tarihinde öğrencilerine tacizde bulundu.
    Bunun üzerine Ü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından soruşturma geçirdi ve okuldan uzaklaştırılarak Çamlıbel Lisesi’ne tayin edildi. İsmail Ü, bu okulda da görevine gitmeyerek rapor aldı ve tekrar soruşturmadan sonra Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürlüğü görevine atandı. Görevine atandıktan sonra Ü, okulun yurdunda kalan E.G. (17), E.İ.K.(17), G.K.(17), Y.R.A. (17), H.A. (18) ve N.Ü.’ye (18) çeşitli tarihlerde taciz girişiminde bulundu. Öğrencileri genellikle yanına çağırıp elini omuzundan aşağı atıp göğüslerine dokunduğu iddia edilen Ü.'nün bu tacizlerine daha fazla dayanamayan öğrenciler, Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü’ne giderek şikayetçi oldular. Bu sırada ise Ü, öğrencilere, ‘benim arkam kuvvetli bana kimse karışamaz’ sözleriyle tehditlerde bulundu.

    Polis ekipleri de Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirdikleri taciz olayıyla ilgili İsmail Ü.'nü 17 Ocak tarihinde gözaltına aldı. Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanarak cezaevine konulan İsmail Ü. önümüzdeki günlerde 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel saldırı, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçlamalarıyla yargılanacağı öğrenildi. Öte yandan, İsmail Ü. için 100 yıl hapis cezası istemiyle iddianamede hazırlandı.

    Etiketler: son dakika , haber , haberler , taciz , cinsel istismar , okul , okul müdürü. , kız öğrenci , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri